Teniendo en cuenta los cambios de clima de las últimas semanas en Bogotá y que, de acuerdo con el Ideam, la temporada de lluvias en la ciudad se extenderá hasta mediados de junio, se espera que el número de consultas por infecciones respiratorias se incremente en los próximos días.



La Secretaría de Salud informó que durante este año se ha evidenciado un aumento progresivo de atenciones asociadas a infección respiratoria aguda (IRA), para todos los grupos etarios y las diferentes áreas clínicas de atención, desde la segunda semana del mes de febrero.



Estos virus respiratorios son de comportamiento estacional, lo que quiere decir que dependen mucho del clima. No obstante, la cartera de salud de Bogotá indicó que históricamente el mayor número de atenciones se han reportado entre los periodos de abril y junio y de septiembre a diciembre, los cuales corresponden al primer y segundo pico respiratorio en la ciudad y del país.



Durante 2022 y en los años anteriores a la pandemia, se registraron más atenciones asociadas a infección respiratoria aguda durante las últimas semanas de junio.



La infección respiratoria aguda (IRA) es la principal causa de mortalidad en los menores de 5 años. Foto: Jaiver Nieto

De acuerdo con el sistema de información de vigilancia centinela y el laboratorio de salud pública, la circulación de rinovirus y virus sincitial respiratorio (VSR), dos de las infecciones respiratorias más comunes, ha estado presente desde inicios del presente año. El rinovirus (causante del resfriado común) tuvo un repunte en el mes de marzo, mientras que el VSR ha tenido un aumento sostenido a partir de los últimos días del mes de abril.



Según la página web de Saludata, el observatorio de salud en Bogotá, durante la semana 21 (del 21 al 27 de mayo) se reportaron alrededor de 51.300 casos de IRA en la población general. Con respecto a los menores de 5 años, población que es más susceptible de padecer estas enfermedades, se reportaron 12.353 casos. Y, en los menores de un año, el observatorio reportó 3.416 casos.



Cabe resaltar que el Instituto Nacional de Salud, en su más reciente boletín epidemiológico, evidenció que la infección respiratoria aguda (IRA) es la principal causa de mortalidad en los menores de 5 años en Colombia, con 408 muertes por esta causa.



Según el último reporte de la secretaría, en la semana 19 (del 7 al 13 de mayo) se notificaron 59.466 atenciones, 9 por ciento más que la semana epidemiológica anterior.



Por otro lado, los datos de Saludata muestran que esta es la semana que más ha reportado casos este año.



La entidad aseguró que en lo corrido del 2023, con corte al 13 de mayo, se han reportado 745.913 atenciones por estas enfermedades. Esto significa un aumento del 23 por ciento con respecto al 2022, año en el que se reportaron 574.790 para el mismo periodo.



La entidad informó también que en los centros de salud alrededor del 95 por ciento de las atenciones por IRA se concentran en las áreas de consulta externa y urgencias; el 4 por ciento, en hospitalización general y el 0,5 por ciento, en unidad de cuidados intensivos (UCI).



Asimismo, hay que recordar que el covid-19 sigue siendo una afección recurrente en la ciudad, pues el 29,5 por ciento de los casos reportados en Colombia este año se encuentran en la capital. De acuerdo con Saludata, se han presentado 1’879.108 casos en Bogotá, de los cuales 413 fueron confirmados en la semana entre el 25 y el 31 de mayo. Actualmente hay 97 casos activos.



Hay que recordar que el covid-19 sigue siendo una afección recurrente en la ciudad, pues el 29,5 por ciento de los casos reportados en Colombia. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Situación en Cundinamarca

El secretario de Salud de Cundinamarca, Luis Efraín Fernández, le dijo a EL TIEMPO que también a mediados de febrero se inició un pico respiratorio en el departamento, especialmente en la sabana de Bogotá.



“Tenemos un pico respiratorio más que todo en niños de 0 a 5 años. Eso incluye todas las regiones del departamento, pero específicamente la sabana de Bogotá y Soacha. Además, algunas regiones como Sumapaz, principalmente en Fusagasugá; Tequendama, en el municipio de La Mesa; y la región del Gualivá, en Villeta”, dijo Fernández.

El secretario proyectó que este pico respiratorio en la región se extenderá aproximadamente hasta mediados de julio, y que es un fenómeno esperado hace varios años, pero por las medidas que las personas adoptaron en la pandemia se había demorado en aparecer.



“Son consecuencias de que la gente haya dejado de lado las medidas para prevenir el covid-19”, afirmó el secretario.



No obstante, Fernández señaló que, si bien los menores de 5 años son los más afectados, “los virus que se están presentando en el ambiente no son agresivos” y en su mayoría se pueden tratar en casa si se tienen todos los cuidados necesarios.



Recomendaciones

Para evitar que los virus se propaguen y se agraven entre los capitalinos, la Secretaría de Salud recomienda, en primer lugar, mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en los menores de edad.



Asimismo, aconseja asistir de manera regular a los programas de seguimiento en salud, tanto las personas que tienen una patología crónica de base como las que no.

Como tercera recomendación, la entidad le pidió a la ciudadanía que no descuide las medidas de bioseguridad (lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico), especialmente en las instituciones educativas, jardines de integración social e instituciones de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Por otro lado, es importante asegurar la ventilación de los espacios cerrados en las horas más cálidas del día o en caso de identificar aglomeraciones o personas con síntomas respiratorios.



Si alguna persona cercana presenta sintomatología respiratoria (tos, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, etc.), se debe también asegurar el aislamiento especialmente de los menores de 5 años, esto con el objetivo de evitar las coinfección viral o bacteriana.



La secretaría les recuerda a los capitalinos que deben evitar la automedicación (uso de antibióticos, medicamentos para el vómito o el dolor), especialmente en niños, pues esto puede modificar el curso natural de la enfermedad y generará consultas tardías. Este tipo de medicamentos deben ser administrados bajo prescripción médica.



Por último, la entidad aconseja consultar de manera oportuna los servicios de salud en caso de identificar signos de alarma o de dificultad respiratoria, o en caso de no ver mejoría clínica con presencia de nuevos síntomas a pesar de estar cumpliendo tratamiento médico previamente indicado por un profesional.

