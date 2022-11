Pacientes con problemas de salud mental y de adicciones estarían padeciendo condiciones inadecuadas y de hacinamiento en IPS que presta sus servicios a Capital Salud, la ESP distrital del régimen subsidiado.



Esas quejas llegaron a oídos de la concejal liberal María Victoria Vargas, quien hizo pública la denuncia y adjuntó imágenes que corresponderían al centro de Alamos de la IPS Remy, que también tiene dos sedes en Toberín.

Vargas indicó que el contrato se suscribió en febrero de 2021 por 3.7026 millones de pesos y, después de 11 adiciones y 10 prórrogas, la IPS Remy ha recibido 13.129 millones. La misma institución tuvo un contrato con la Secretaría de Salud, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, que comenzó en 3.293 millones y finalizó en 6.220 millones.



"¿Qué está haciendo por la salud mental?", se preguntó la concejal durante una sesión en el Concejo de Bogotá en la que señaló que una vez ella empezó a preguntar y a denunciar lo que estaba pasando con los pacientes de salud mental la IPS Remy fue "clausurada".



De acuerdo con la concejal, las imágenes y testimonios conocidos por EL TIEMPO, cuando llueve se inundan algunas habitaciones y áreas en el centro de Alamos.



Trabajadores de la IPS que pidieron no revelar sus nombres contaron que hay habitaciones a las que les entra agua y las camas se mojan. Eso también habría pasado con la enfermería.

Pero además, se presenta hacinamiento y quejas por la alimentación de los internos. Según los testimonios, en una habitación con capacidad para cinco personas pueden estar 10 o 12.



En cuanto a la alimentación, de acuerdo con algunos trabajadores, no era la mejor. Citaron, por ejemplo, que el desayuno podía ser pan y chocolate o agua café; el almuerzo, salchichón guisado con arroz, y la cena, un guisado de vísceras.



“Lo que más nos impresionaba era que llegaban funcionarios de la Secretaría de Salud a visitar el centro y se daban una vuelta con las directivas por las instalaciones y luego se iban, y nunca pasaba nada”, contó un funcionario. Otro dijo que a veces a los pacientes los trasladaban para la sede de Toberín o para otras áreas, pero que una vez se iba la visita esas personas retornaban a sus habitaciones.



Al ser consultada sobre las denuncias, la Secretaría de Salud respondió de manera breve que “en atención a varias manifestaciones ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades en la prestación de servicios de salud, ha realizado visitas al prestador de servicios Remy”, al que se le impuso medida de seguridad septiembre.



“Entre los aspectos que contempla la medida de seguridad se cuenta la solicitud para que el prestador haga la gestión para la reubicación de los pacientes, en articulación con cada EPS a cargo de las personas allí atendidas, en tanto el prestador adelanta las correcciones para superar los aspectos que originaron la medida y realiza la solicitud de levantamiento de la misma”, concluyó la Secretaría.

La sede de la IPS Remy en el sector de Álamos. Foto: Archivo particular - Oficina de Prensa concejal María Victoria Vargas

Este diario conoció que los dos centros de Toberín ya fueron cerrados, el último hace cerca de dos meses, y el de Alamos el 3 de noviembre. Estas personas han sido trasladadas a otras instituciones.



Pero las quejas frente a Remy no paran ahí. Un trabajador indicó que les deben ocho y hasta nueve meses de salarios y que la situación que llegó a tal punto que a quienes se doblaron con turnos y aún se los deben.



La IPS Remy reconoció que la situación se le volvió difícil con la liquidación en el último año de cinco EPS. Quedaron con una cartera de 11.000 millones de pesos por servicios prestados y facturados y que ahora nadie les responde.



“Saldré a responder, pero necesito una ayuda para recuperar la cartera que nos adeudan y un poco de paciencia”, le dijo a EL TIEMPO Carolina Olguín, representante de Remy, quien les envió cartas con la misma petición al gerente de Capital Salud y al Secretario de Salud.



Destacó que esa IPS tiene 10 años de vida y era referente en el país en atención de pacientes con problemas de salud mental, pero que infortunadamente les tocó cerrar las sedes en Bogotá. Con corte a las 9 de la mañana de ayer, tenían 19 de 100 pacientes de Capital Salud. El resto han sido reubicados.



Sobre el contrato con la EPS distrital, indicó que desde hace unos 2 años Capital Salud entró en un esquema de otrosíes para los servicios de uno o dos meses siguientes.



Olguín reconoció que tuvieron un problema con una gotera que fue solucionado “inmediatamente” y dijo que las deudas por salarios no superan los tres meses.



Desmintió también que hayan tenido hacinamiento y alimentación inadecuada. Sobre estos temas, aseguró, se rigieron por los lineamientos del Ministerio de Salud.



Frente al caso de Remy, la EPS Capital Salud, a través de su oficina de Prensa, señaló que no era una IPS exclusiva y que recibieron una carta de esa institución indicando que daban por terminados los servicios.



La EPS del régimen subsidiado también señaló que de los 87 pacientes -la mayoría abandonados por sus familias- que tenían con Remy, más del 90 por ciento ya fueron retirados y los demás serán remitidos a la Subred Norte.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24

