Comienza la recta final de la administración de Claudia López y se anunciaron algunos cambios en el gabinete distrital que asumirán los cierres de la Secretaría de Gobierno, Planeación y la jefatura de gabinete. José David Riveros asumió desde el viernes pasado como cabeza del sector Gobierno y en entrevista con EL TIEMPO dejó claro que, además de hacer los cierres de la cartera, también impulsará dos proyectos claves que tienen que ver con las obras de valorización, el programa Parceros y la mejora de infraestructura liderada por las alcaldías locales en los barrios. El secretario saliente, Felipe Jiménez también habló con este diario.



José David Riveros, nuevo secretario de Gobierno. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué significa su llegada a la cartera de Gobierno?



Esto es un reconocimiento no solo para mí, sino para los más de mil funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de las alcaldías locales. Claramente haremos un trabajo de continuidad con ese mismo equipo. Vamos a continuar los programas y a cerrarlos bien. Pero ese reconocimiento tenía que caer en alguien y afortunadamente fue en mí porque yo me siento muy orgulloso de poder representar a este equipo y siento que haber estado al frente de todos los temas de marchas, el paro, la pandemia me ha permitido conocer desde los sectores más populares hasta los directivos de alto nivel.

¿Cuál va a ser la orientación de la Secretaría de Gobierno en estos últimos 6 meses?



Lo que tenemos que hacer en estos meses es cerrar, y cerrar bien. Mostrar los resultados, consolidar los programas de Bogotá Local; Parceros, que está en plena ejecución y vamos a completar 25.000 jóvenes vinculados. Quiero terminar muy bien las obras que están haciendo las alcaldías locales, en las que hemos invertido 900.000 millones, y que queden andando las obras que no alcancemos a culminar. Pero hay algo que especialmente quiero sacar adelante y son las políticas públicas étnicas con la comunidad afro y la indígena.

Uno de los logros más importantes de Felipe Jiménez fue calmar las tensiones con el Concejo de Bogotá, ¿a qué le apunta usted ahí?



Es clave terminar con una buena relación en el Concejo de Bogotá. Vamos a pasar unos proyectos relacionados con el tema de compensaciones por la compra de predios para obras de valorización, es un proyecto que espero pase por unanimidad. Sé que puede que haya diferencias, pero es algo muy importante que espero terminar.

¿A qué se refiere con compensar la compra de terrenos para obras?



Para el desarrollo de las obras del IDU hay que hacer unas compras de predios, y eso tiene unos procedimientos y unas fórmulas con las que se hacen las compras. Estamos tramitando un proyecto para que esos procedimientos sean más expeditos y esas fórmulas sean incluso más beneficiosas o más ajustadas a las realidades de mercado. Entonces, por ejemplo, ajustar fórmulas en relación con el precio del suelo si se va a comprar un predio o si se va a comprar una tienda. Poder ajustar bien las fórmulas implica saber cuánto gana la tienda y poder compensar esas ganancias que va a dejar de percibir si se necesita moverse para otro local. Es un procedimiento más técnico, pero que tiene un beneficio muy importante tanto para la ejecución de las obras como para las personas a quienes se les compran esos predios.

¿Y las obras de valorización?



Las obras de valorización han sido un dolor de cabeza para la ciudad, eso es evidente. Hemos tenido unos contratistas que no han cumplido los tiempos, eso está clarísimo, especialmente en la localidad de Chapinero, los andenes de la 85, de la 92, de la Autopista, y pues tenemos que compensar esas fallas de alguna manera. Es un proyecto que todavía se está pensando, pero hay que compensar de alguna manera a quienes han sufrido estos retrasos pero también pensar en el futuro. Lo que es claro es que no podemos pagar y, después de muchos años, que las obras estén enredadas. El ejercicio es para evitar eso, es decir que primero se hagan las obras y que luego los ciudadanos las paguen.

¿Cuál será el papel de su cartera en la próxima temporada de elecciones?



Nuestra posición va a ser de absoluto respeto, de absolutas garantías para que el ejercicio en Bogotá se dé de manera plena. Por ejemplo, yo lidero las comisiones electorales y mi ejercicio durante esta época electoral es asegurar que tengamos unas elecciones en calma, como ha sido la tradición en Bogotá que todos puedan decir lo que consideren. También estamos listos para salir a defender un montón de cosas que realmente hemos hecho bien y también para, con humildad y respeto, pues reconocer en cosas que podemos mejorar sin ninguna duda.

3 preguntan con Felipe Jiménez, exsecretario de Gobierno

¿Qué logros destaca usted de su gestión?



Felipe Jiménez, Secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

Yo recibí una secretaría muy convulsionada en lo político y lo primero que hice fue solidificar la coalición en el Concejo de Bogotá a punta de diálogo, a punta de confianza, de honestidad, y muy rápidamente logré generar esa gobernabilidad que tanto necesitaba un gobierno. Gracias a eso logramos sacar proyectos de acuerdo como la Región Metropolitana, el cupo de endeudamiento para la contratación del metro, colegios públicos y de las manzanas de cuidado.



Sacamos también el grupo de endeudamiento de la Empresa de Acueducto que nos está permitiendo avanzar en el proceso contractual para la adjudicación y construcción de la Ptar Canoas. El balance es muy positivo porque volvimos al Concejo un aliado de los proyectos más importantes de la ciudad.

Goles en paz fue su programa estrella...



El balance es positivo. Tenemos menos violencia y mayor confianza a partir de la actividad con las barras, con las hinchadas. Hemos trabajado con las barras populares en los barrios, y creo que cometemos un error al estigmatizar, porque puedo decir que el 90% de la gente que hace parte de esto son personas pacíficas. No son violentos.

¿Cómo se va usted de la Secretaría de Gobierno?



Me voy tranquilo por los logros que hemos alcanzado, como Bogotá Local, presupuestos participativos; el programa Parceros, que es un programa de apoyo a jóvenes sin precedentes. Me voy muy tranquilo en lo que tiene que ver con la gobernabilidad política de la ciudad porque logramos consolidar confianza legítima para sacar adelante proyectos con el Concejo, que ha sido socio. Logramos las políticas públicas de trata de personas, la de participación ciudadana, de medios comunitarios y la de acción comunal. Falta todavía la política pública étnica y de migrantes.





EL TIEMPO

JONATHAN TORO ROMERO

TORJOH@ELTIEMPO.COM