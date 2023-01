La alcaldía de Bogotá emitió este jueves una respuesta oficial sobre el fallo de la Corte Constitucional que le ordena al Distrito abstenerse de realizar cualquier acción que impida el cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, la cual ordena la restitución inmediata de la Plaza de Toros la Santamaría como lugar permanente para la realización de espectáculos y preservación de la cultura taurina.



Sin embargo, ante esta decisión el IDRD pidió aclaración, ya que en la capital se encuentra vigente el acuerdo 767 del 2020 que prohíbe matar a los animales. Además, la administración distrital dijo que respetaba y acataba las decisiones judiciales aunque no las compartiera, como en este caso.



“El siglo XXI es el siglo de la vida, no el de la muerte. Los recursos públicos y escenarios públicos son para honrar la vida no para apoyar el maltrato y la muerte de animales”, dijo la alcaldesa mayor, Claudia López.



En el comunicado, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) señaló que acatará el fallo, pero que presentará una solicitud de aclaración al alto tribunal frente a aspectos relativos al alcance de la decisión.



Adicional, el jefe de gabinete, Antonio Sanguino indicó que el distrito se suma a la solicitud del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República para que prohíba este espectáculo.

#ATENCIÓN El jefe de gabinete, Antonio Sanguino anunció que el Distrito se une a la petición del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República de prohibir las corridas de toros. pic.twitter.com/pjvpX7L61P — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) January 13, 2023

Cabe recordar que debido a que la sentencia T-296 de 2013 no se cumplió, los taurinos interpusieron ante la Corte Constitucional un recurso para que se abriera incidente de desacato contra el Distrito. Y si bien el alto tribunal rechazó esta solicitud, sí declaró que el “Instituto Distrital de Recreación y Deporte incumplió la sentencia T-296 de 2013, con el proceso de selección abreviada de menor cuantía licitación N.° IDRD-STP-CAMEP-092- 2021”.



Según la Corte, dicha licitación no tiene lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en Bogotá porque en sus estudios previos y documentos se solicitó la eliminación de elementos de ese espectáculo taurino como lo son “la vara o pica, las banderillas y la muerte del toro, desconociendo así las órdenes de la Sentencia T-296 y desnaturalizando la actividad taurina”.



La razón del incumplimiento de la sentencia T-296 durante dos años se debe a que el IDRD abrió la licitación para desarrollar la temporada, pero esta quedó desierta porque hubo incumplimiento del acuerdo 767 del 2020, que modificó la práctica taurina, al prohibir matar a los animales como parte del espectáculo y usar instrumentos de tortura.

Una fuente de la Alcaldía le dijo a EL TIEMPO que actualmente el acuerdo que le pone límite a las corridas de toros, el 767 del 2020 está vigente y goza de presunción de legalidad, por lo que desde la Administración Distrital lo que se busca es que la Corte les diga si el nuevo proceso contractual que el IDRD tiene que adelantar no debe tenerlo en cuenta, a pesar de estar vigente.



“En ese caso el proceso contractual que adelantaríamos permitiría la muerte del toro”, indicó la fuente de la alcaldía.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com