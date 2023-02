La Policía de Bogotá está tras el rastro de un vehículo que sobre las 3 a. m. del pasado 5 de febrero se parqueó en una de las calles del barrio Los Alcázares, de la localidad de Barrios Unidos. El conductor con rapidez abrió la puerta del copiloto y bajó a una mujer.

Con algo de dificultad y sin importar la hora, la dejó en el andén. Corrió para subirse de nuevo y aceleró el vehículo, como fue grabado por cámaras de seguridad conocidas por ‘Noticias Caracol’.



La joven, de 26 años, quedó a la deriva en el suelo. Un residente de la zona se percató de su estado cuando intentaba guardar su carro. Por ello, dio aviso a las autoridades, quienes llegaron en compañía de una ambulancia.

¿Por qué la abandonaron en la calle?



La mujer fue atendida en el Centro de Atención Médica Inmediata (Cami) en el sector de Chapinero, donde permaneció hasta horas de la tarde del pasado 5 de febrero, cuando le autorizaron la salida.



Tras ser dada de alta, aseguró que no recuerda algunos detalles de lo sucedido. Sin embargo, señaló que ella tomó primero un taxi luego de departir con unos amigos, pero terminó en el vehículo de color rojo que la abandonó a altas horas de la noche.

“Yo no estaba en ese carro, cogí un taxi cerca de la zona de Lourdes. Le di la dirección para mi casa y el taxi empezó a perderme, empezó a dar muchas vueltas, yo no reconocí la zona”, expresó para ‘Noticias Caracol’.



Con el carro en marcha, le reclamó al conductor y alcanzó a escribirle a uno de sus conocidos para alertarlo de que no la llevaban por la ruta indicada.

“Empecé a discutir con el taxista. Él me decía: ‘Usted está muy tomada, usted está borracha, usted no sabe ni para dónde va’. Yo le dije: ‘No estoy borracha, no estoy tomada’”, relató en el noticiero de televisión.



Según dijo, el taxista paró en una zona desconocida de la ciudad y la obligó a bajarse. Una vez desapareció el taxi, ella se angustió y lloró, pues no sabía qué hacer. Fue en ese instante en el que el carro rojo la vio.

“Llegó el carro y me preguntó si estaba bien. Le dije: ‘Me están perdiendo’. Él me dijo: ‘Tranquila, no te preocupes’. Y ya, no (recuerdo) más”, añadió.



No sabe qué pasó a partir de ese momento. El conductor del carro particular la habría subido a la fuerza. “Tengo rasguños en la mano, tengo un golpe en el pecho, tengo un golpe en la cadera y me quitaron todo, hasta la chaqueta”, comentó.

El carro rojo la recogió cuando el taxista la abadonó. Foto: Noticias Caracol

“No me acuerdo de nada, de verdad, perdí el conocimiento totalmente. Reaccioné estando en el hospital y fue como un choque. No me acuerdo de cómo llegué”, dijo.



Le practicaron exámenes para determinar si le dieron alguna sustancia que la hizo perder el conocimiento. Así que está a la espera de los resultados.

“No hubo abuso, solo fue el robo. Me quitaron mis documentos, mi celular. (…) Voy a colocar la denuncia y esperaré porque nadie me da respuesta”, concluyó.



Las autoridades investigan, con ayuda de otras cámaras del sector en el que fue dejada inconsciente, la placa del carro para establecer la identidad del conductor y proceder a los procesos judiciales pertinentes.

