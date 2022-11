El proyecto Norte, cuya construcción fue adjudicada en 2013 por el Grupo Energía Bogotá (GEB), lleva más de ocho años discutiéndose debido a que varios líderes sociales y expertos se han opuesto porque, aseguran, los trabajos afectarían una reserva natural de la cuenca alta del río Bogotá, ubicada en el municipio de Tabio. La empresa dice que todo está en orden y que la comunidad cada vez busca distintas excusas para impedir el montaje de las torres de energía.



Este proyecto fue planificado por el Gobierno Nacional para brindarle seguridad energética a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Huila, Meta y Tolima. Recorre aproximadamente 161 kilómetros y está compuesto de cuatro subestaciones (Bacatá, 230 kV; Norte, 500 kV; Chivor, 230 kV, y San Luis, 230 kV).



Según el GEB, tendrá torres de entre 25 y 65 metros de altura y áreas desde 6 x 6 m hasta 15 x 15 m de distancia entre patas, y de 16 m a 32 m de ancho de servidumbre –una franja de terreno que se deja a lo largo de una línea de energía eléctrica como margen de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento–.



Aunque la compañía asegura que desarrolló un estudio de impacto ambiental y le presentó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) seis alternativas, y ellos escogieron la de menor impacto, líderes ambientales y de comunidades de Tabio exponen que esa no es la mejor opción.

Según Birna Ávila, líder ambiental, ni el Grupo Energía Bogotá ni la Anla corroboraron los puntos de ubicación de las torres y desconocían el impacto ambiental real del megaproyecto. Asegura que las estructuras metálicas pasan por los cerros occidentales entre los municipios de Tabio y Subachoque, y por la mitad de un páramo con bosques de frailejones donde nacen la quebrada Oya Montosa y otras más que hacen parte de la red hídrica del río Frío.



Ávila asegura además que el plan no ha tenido una debida socialización con la comunidad y su construcción podría invadir predios privados en las veredas vecinas a su municipio.



Ante esto, el GEB le dijo a EL TIEMPO que el proyecto nació con oposición y que además ellos solicitaron hacer actividades de socialización con los habitantes en las plazas públicas, pero les negaron el permiso.

“Tenemos los oficios en los que nos niegan los permisos de los puntos informativos. De igual manera, aquí hay una condición importante y es que cuando hay una reserva de protección declarada, el espacio puede ser utilizado para hacer un proyecto de interés estratégico nacional, y eso lo establece la ley, no nosotros”, dijo Lina Coy, gerente del proyecto Norte.



El gerente ambiental del Grupo Energía Bogotá, Alejandro Giraldo, le aseguró a este diario que de ninguna manera el proyecto Norte afecta el recurso hídrico y que el GEB mantiene un compromiso por cuidar, respetar y proteger las fuentes hídricas del territorio, y por eso, la compañía las identificó todas y su caracterización en el territorio.



“El diseño cumple las distancias para fuentes hídricas subterráneas en una extensión no menor a los 100 metros, y 30 metros para quebradas y ríos”, aseguró Giraldo.

Por su parte, Javier Walteros, líder comunitario de Tabio, insiste en que las torres de alta tensión “son un atropello al medioambiente, porque afectarán las cuencas hídricas”.

Fredy Sanz, experto en sistemas eléctricos de potencia, le dijo a este diario que la no realización de este proyecto sí podría poner en riesgo la seguridad energética de la región central, debido a que Colombia es un país en vías de desarrollo, por lo que su aparato productivo e industrial está en crecimiento, y eso hace que se requiera una mayor infraestructura energética que permita cubrir el abastecimiento.



No obstante, coincidió con que cualquier proyecto de este tipo tiene algún impacto ambiental, pero que este no es muy grande y además hay estrategias para disminuirlos.



Cabe mencionar que de las 18 torres que se proyectaron instalar en Tabio, dos ya están puestas y otras dos fueron negadas por la Anla, y se espera que esta entidad realice una visita el 23 de noviembre. El proyecto debe estar listo en el 2025.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com