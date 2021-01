El cementerio de Fusagasugá está al borde del colapso

El cementerio Nuestra Señora de Belén en Fusagasugá está a cinco bóvedas del colapso. No le cabe un muerto más en una de las épocas de mayor mortandad de su historia: en lo que va de pandemia, en este municipio de Cundinamarca, han muerto 167 personas por covid-19. Y, mientras en otras ciudades del país, los fallecidos que dejó el virus están siendo cremados, como dicen los protocolos, en Fusagasugá, el único horno que hay está apagado por un problema administrativo con el uso del suelo. Con semejante lío encima, parece que en este pueblo estuviera prohibido morirse.

“Aquí hay 14 pabellones, 13 para adultos y uno para niños de menores de siete años. Son 740 bóvedas en total, pero solo nos quedan cinco desocupadas”, cuenta Víctor Hugo Zanabria, sacerdote de la arquidiócesis de Girardot, y administrador del cementerio.



Allí, los difuntos, tal cual como murieron, son envueltos entres bolsas y depositados en las bóvedas donde van los cuerpo completos. Los operarios del lugar le han dicho a la administración que temen contagiarse en medio de los entierros improvisados.



Y el horno crematorio está ahí. Pero, por orden de la Corporación Autónoma Regional, no se puede usar desde el 2009, año en el que fue comprado. “La licencia del horno, que fue adquirido por alrededor de 850 millones de pesos, fue negada por una demanda contra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del año 2007. Lo que hizo que quedara vigente el POT del 2001, en el que se ignora la presencia del cementerio, que para entonces ya llevaba 92 años en funcionando en el municipio”, explica Zanabria.

Horno crematorio del municipio de Fusagasugá. Foto: César Melgarejo

Cabe aclarar que por orden del ministerio de Salud, “la disposición final de los muertos por coronavirus debe ser preferiblemente mediante cremación, y solo en el caso en el que no se cuente con instalaciones para este procedimiento, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda”.



El tema es que con la pandemia, Fusagasugá ha llegado a tener hasta nueve muertos de covid en un día. “Estamos rogando para que los familiares de los cuerpos que llevan aquí más de cuatro años, vengan a recoger el cofre y abran un espacio para los nuevos fallecidos”, dice Claudia Casallas, una de las trabajadoras administrativas del lugar.



Por eso, el sacerdote le pidió a la administración municipal una colaboración con el tema. “Pero hasta que no tengan el permiso de la CAR no hay nada que se pueda hacer. Por lo que estamos buscando otras soluciones”, señala Jhon Hortúa, alcalde local.



Por su parte, la CAR le afirmó a EL TIEMPO que el problema radica en la contaminación en los permisos por contaminación que produce el horno y que en los próximos días habrá un comunicado oficial. No obstante, Zanabria insiste en que ese permiso ya ha sido otorgado al cementerio.



El remedio, por ahora, es tumbar un pabellón en el que habían 250 osarios vacíos (donde se guardan los cenizas de cuerpos cremados y que había costado 28 millones de pesos) para construir 50 bóvedas más. Pero esto tardará por lo menos otros mes, según Ricardo Caicedo, contratista de la obra, la cual costó alrededor de otros 30 millones de pesos.



Lo paradójico de este caso es que en el lugar hay otro pabellón con 75 bóvedas desocupadas, para los cuerpos completos.



Sin embargo, “alguien construyó una vivienda al respaldo del pabellón, e interpuso una queja ante la defensoría diciendo que los cadáveres les estaban afectando. Por lo que, se nos prohibió hacer uso del espacio para las bóvedas”, cuenta el sacerdote.



De hecho, la secretaría de Salud, dice Casallas, les ha hecho varias visitas verificando que no estén haciendo uso de este pabellón.

Pabellón con bóvedas vacías, de las que no se pueden hacer uso por una vivienda construida en la parte posterior. Foto: César Melgarejo

Con esta situación, los habitantes de Fusagasugá han hecho el pedido formal a la CAR de “que nos dejen utilizar el horno. La muerte ya es una tragedia. Hoy ni siquiera se puede entrar a hacer la ceremonia de entierro de los casos covid. Que se colapse por no tener donde meterlos sería peor”, dice Aura Hernández, vecina del cementerio.

Los cuerpos son ingresados por por el personal del cementerio y nadie más tiene acceso a su sepelio. Foto: César Melgarejo

Además, hay un llamado para las autoridades pertinentes porque “en cuatro años cuando toque sacar los casos covid, el personal encargado no sabe en qué estado los va a encontrar ni que riesgo de salud puedan traer. Por eso, lo más lógico es que debamos cremarlos”, pidió el sacerdote.



Hoy el municipio tiene 441 casos activos y una ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos del 78 por ciento.

