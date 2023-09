El candidato a la gobernación de Cundinamarca por el partido Verde Oxígeno, Jorge Lozano, en entrevista con EL TIEMPO aseguró que los campesinos del departamento están en el olvido y que su propuesta para este problema es descentralizar la economía.



“Hay campesinos trabajando a pérdidas y el campo se envejeció, los jóvenes se vinieron a Bogotá a pasar media vida en un bus, sin nada de oportunidades”, dijo.



Y contó que su propuesta para el campo es descentralizar la economía con “15 parques de acopio, transformación de sólidos y orgánicos en las 15 provincias del departamento”.



Lozano explicó que para hacer que esta estrategia funcione se va a articular todo el producto que se saca de Cundinamarca, teniendo parques con la capacidad de venderles a otros departamentos.



Respecto a las relaciones con Bogotá, dijo: “Siento que con Bogotá se deben llevar acuerdos, pero veo que el tema de Región Metropolitana afecta directamente nuestra cultura, comercio y pueblos de sexta categoría, que son alrededor de 100”.



Y agregó que esta figura no se fija en las necesidades que hay en el departamento. “Nosotros somos quienes alimentamos a Bogotá y nadie les ha dado una mirada a las montañas de mi departamento, a ver que el campo está empobrecido y que nosotros en el futuro no vamos a comer cemento y ladrillo”, puntualizó.



Respecto a la urbanización del territorio, el aspirante de Verde Oxígeno dijo que la sobrepoblación en Sabana Centro y occidente genera colapso en servicios públicos, educación y salud. “Si no hemos arreglado el departamento por qué tenemos que expandirnos de manera apresurada; primero cuidemos e invirtamos, adecuémoslo y ahí agrandarnos”.



Sobre el agua, un recurso con el que varios municipios han tenido problemas con el suministro, porque no llega a los hogares o llega en mal estado, Lozano propuso reforestar el páramo e independencia. “Debemos empezar a administrar nuestros recursos, a tener nuestros acueductos y nuestras formas independientes de comercialización”.



Y agregó que Cundinamarca es muy “dependiente” de las políticas de Bogotá.

De la idea que han planteado varios expertos sobre construir un Chingaza II, Lozano dijo que habría que revisarlo y asegurarse de que no va a haber un impacto grande en las comunidades de la región.



Enfatizó también en que los recursos del departamento han sido administrados e invertidos en la provincia de Sabana Occidente y el resto se ha venido “empobreciendo”. Y mencionó que municipios como Puerto Salgar y Medina están en malas condiciones.



Sobre el Regiotram del Norte dijo que si ya hay unos recursos destinados, él no va a parar planes que generen desarrollo. “Los otros proyectos hay que revisarlos bien y consultarlos con las poblaciones y mirar qué es lo que prima primero”, dijo.



En materia de seguridad propuso: “Los recursos no llegan completos a la Policía, ve uno en los pueblos, camionetas sin gasolina o con las llantas dañadas; nos ha tocado hacer vaca para arreglarlas, por eso hay que empezar a administrarlos de manera más transparente y efectiva”.



Y agregó que ahora tienen que “buscar soluciones a problemas que antes no había por culpa de la sobrepoblación”.

