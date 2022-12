Este jueves, el show gratuito de El árbol de la abundancia fue puesto a disposición del público, en la plaza de Bolívar. En su primera función, a las 7 de la noche, asistieron 46.000 personas, y en la segunda, a las 8:30 de la noche, 32.000, para un total de 78.000 asistentes.



(Le puede interesar: Bogotá despierta: ferias y horarios en los comercios)

La inauguración del espectáculo fue el miércoles 14 de diciembre, pero no fue abierto para el público en general, sino exclusivo para 8.000 abuelos de la ciudad. Hasta el 23 de diciembre estará disponible para toda la ciudadanía.



El evento cuenta con más de 70 artistas en escena, un despliegue tecnológico y creativo con mapping 4K, y un espectáculo de pirotecnia sostenible que no generará ruido ni humo cuando explote. Se permite el ingreso de personas hasta completar aforo.



La escenografía es interactiva con el público, pues hay un muro escenográfico de 72 metros de ancho y 15 metros de alto ubicado en el Palacio Liévano, una rana de 9 m de alto, un carromato de 7 m de alto y un árbol de 15 m de alto.



En esta exhibición participan cerca de 200 personas, entre artistas, artesanos del montaje, producción, entre otros. Es un show 100 por ciento colombiano creado en la capital y con música original de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



La obra central es una fábula que narra la historia de un pueblo que, tras vivir siete años de abundancia, se prepara para una época de escasez, como consecuencia de la falta de cuidado de los recursos por parte de las y los habitantes de este lugar.

Facebook Twitter Linkedin

La inauguración del ‘show’ de ‘El árbol de la abundancia’ fue exclusiva para 8.000 abuelos de 12 localidades de la ciudad. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Los ingresos a la plaza de Bolívar serán por la calle 11 entre carreras 8.ª y 9.ª, sentido occidente- oriente; carrera 7.ª entre calles 11 y 12, sentido norte-sur, y calle 11 entre carreras 6.ª y 7.ª, sentido oriente-occidente. En las entradas habrá filtros de acceso.



Las salidas para los asistentes serán por la calle 10.ª entre carreras 8.ª y 9.ª, sentido oriente-occidente; la carrera 8.ª entre calles 10.ª y 9.ª, sentido norte-sur, y la calle 10.ª entre carreras 7.ª y 6.ª, sentido occidente-oriente.



Tenga en cuenta que para llegar al lugar del espectáculo en transporte público debe bajarse en la estación de TransMilenio San Victorino y caminar hacía la plaza de Bolívar.Estas son las ocho rutas troncales que lo pueden llevar allí: 2 Portal 20 de Julio-Museo Nacional, 2 Museo Nacional-Portal 20 de Julio, G47 Museo Nacional-Portal del Sur, 83 Museo Nacional-Usme Porvenir II, L82 Ginebra Norte-Portal 20 de Julio, M47 Portal del Sur-Museo Nacional, M82 Portal 20 de Julio-Clínica El Bosque, M83 Usme Porvenir II-Museo Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

El espectáculo es 100 por ciento colombiano creado en la capital y con música original de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Recomendaciones

- Llegar puntual a las funciones, ya que el ingreso se cerrará una vez se inicie el show.



- Este es un evento familiar, por lo que los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable.



- Se recomienda el uso de transporte público. En caso de llevar vehículo particular, identifique los parqueaderos cercanos y rutas de llegada habilitadas.



- Informe su ubicación a su familia para que en caso de extravío lo puedan encontrar.

- Preestablezca con sus acompañantes un punto de encuentro.



- En caso de extravío de menores de edad y asistentes, acuda al punto de información y personas extraviadas para dar aviso.



- Se recomienda no asistir en avanzado estado de embarazo, teniendo en cuenta que es un evento masivo.



- Asista con ropa y zapatos cómodos, de acuerdo con las condiciones climáticas de Bogotá.



- En caso de emergencia, siga las indicaciones que establezcan la organización del evento, el personal de logística, las autoridades y la policía.



- Se recomienda no llevar maletas o paquetes grandes. Cuide sus objetos personales.

Restricciones

- No se permite el ingreso de armas, elementos contundentes y cortopunzantes, latas de aerosol, cigarrillos, chapas, latas, envases de vidrio o cualquier otro objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de las y los asistentes.



- No se permitirá el consumo e ingreso de licor o sustancias psicoactivas.



- No se permitirá el ingreso de mascotas, bicicletas, patinetas, patines ni drones.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

Más noticias