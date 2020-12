¿Resolución pone en jaque al Patio Taller del Metro?

Todo tipo de reacciones generó una resolución expedida por la Secretaría de Planeación que derogaba la actualización del mapa No. 4 ‘Amenaza por inundación’ del POT de 2004. Este mapa, básicamente, determina qué nivel de riesgo de amenaza de inundación tienen distintas zonas de Bogotá y, a su vez, marca la hoja de ruta para que se hagan o no obras en esos puntos.



La resolución 1241, expedida el 3 de diciembre y firmada por la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, derogó las resoluciones 1060 y 1631. “Se hizo por un tema jurídico. La ley dice que se pueden cambiar los mapas de amenazas y de riesgo, pero se debe hacer con unas condiciones, teniendo estudios de detalle, y eso no se hizo. Se extralimitaron (la anterior administración), no podían cambiarlos así”, le explicó Córdoba.



El meollo del asunto está en que la resolución 1060 fue clave para permitir que el patio taller del Metro de Bogotá se ubicara en el predio El Corzo, en Bosa, en zona aledaña al río Bogotá. Ahora, con la caída de esa resolución, hay quienes se preguntan si se pone en problemas al patio taller, obra vital para el Metro pero que en el pasado fue duramente criticada por sectores que alertaban sobre los riesgos de inundación en la zona.



En este asunto hay que recordar que, precisamente, la resolución 1060 (y su mapa de riesgos) fue la que blindó la elección del lugar y dio garantías de que era un espacio seguro para establecer el patio. Según le explicaron fuentes a este diario, la 1060 tuvo como bases técnicas estudios del Idiger y los efectos de las obras de adecuación hidráulica que hacía la CAR Cundinamarca sobre el río Bogotá, que ensancharon su cauce (ampliando su capacidad) para mitigar los riesgos de inundación en la cuenca media durante las temporadas invernales. Hasta ahora, ha funcionado.



Basados en esto generaron los ajustes a las zonas de riesgo de inundación. Así, zonas que eran de alto y medio riesgo quedaron con niveles más bajos de alerta y, entonces, se dio luz verde para que se pudiera elegir El Corzo como patio taller y dar garantías al constructor de que era un espacio seguro. Tal era la confianza en el documento que, hace dos semanas, la Empresa Metro le entregó los 77 predios de El Corzo a al consorcio Metro Línea 1 para comenzar con las complejas obras del patio taller, donde llegarán a ‘dormir’ los trenes de la primera línea del metro.



Pero fuentes alertaron a este diario de que la nueva decisión de la Secretaría de Planeación (y la derogación de los mapas de la 1060) le complicaría el escenario a la Empresa Metro, pues, técnicamente, haría caer el documento legal que le garantizaba a la firma china que estos suelos no tenían alto riesgo de inundación.



“Lo dejan en alto riesgo jurídico porque cualquier juez podría decir que, por principio de precaución, no se pueden hacer las obras por estar en zonas de riesgo. Fue irresponsable lo que hicieron. Por parar una cosa podrían afectar el metro”, aseguró la fuente.



EL TIEMPO trasladó esa duda a la Secretaría de Planeación. Frente a esto, Adriana Córdoba dio un parte de tranquilidad y respondió que su nueva resolución “no afecta el patio taller de El Corzo, porque la derogatoria opera hacia el futuro. Por ende, el patio taller El Corzo puede continuar con su desarrollo sin procesos adicionales en tanto inició cuando estaba vigente la resolución 1060”. Agrega que, en general, “proyectos en trámite o ya adoptados o procesos de licenciamiento en áreas que por las resoluciones 1060 y 1631 ya no estaban en condición de amenaza, seguirán con ese régimen”.



Según el Distrito, si hubiera un nuevo mapa de riesgos, el patio taller queda con la vigencia del 1060. “Incluso si el POT que vamos a sacar el próximo año pone esa zona en amenaza, no pasa nada. Tampoco le afecta el POT, porque quedó bajo la norma anterior”, afirma Córdoba.

Otros efectos

Los mapas de las resoluciones 1060 y 1631 también habían sido criticados porque, según los temores de algunos sectores en la ciudad, iban a permitir la urbanización de zonas de riesgo del río Bogotá.



Parte de la preocupación había quedado en pausa después de que la resolución 1631 fue suspendida en septiembre de 2019 por el juez 3 administrativo, ante una demanda de nulidad presentada por la concejal Mafe Rojas. En su momento, Rojas sostuvo que esa modificación permitía “la urbanización de los bordes con proyectos como Ciudad Río, Ciudad Encenillos y Ciudad Conejera”.



Ahora, a la suspensión del juez se suma la derogatoria de la Secretaría de Planeación, por lo que ese capítulo de urbanización se cerraría. De todas formas, proyectos como Ciudad Río, formulados por la alcaldía de Enrique Peñalosa, aún están en ‘veremos’ en esta administración, que ve con reserva la propuesta de ofrecer una basta solución de vivienda en las orillas del río Bogotá. Además, como los efectos de la derogatoria son hacia el futuro, seguramente proyectos urbanos como Ciudad Río, que siguen en evaluación, se regirán bajo el nuevo mapa que ahora debe formularse.



Por otra parte, hay que decirlo, la resolución 1241 no pasó inadvertida en el Concejo. Ayer, en la Comisión de Hacienda, varios cabildantes se refirieron al hecho. “La Secretaria de Planeación está cumpliendo su promesa de emergencia climática, derogaron las resoluciones del alcalde Enrique Peñalosa que modificaban las zonas de amenaza por riesgo y que prácticamente eliminaban las amenazas. Es un buen síntoma para el POT, estaremos vigilantes a cuál va a ser la propuesta de zonas de amenaza por riesgo de inundación”, aseguró la concejal Susana Muhamad.



Mafe Rojas celebró que Planeación le haya dado “una mirada distinta al tema. Este Plan de Ordenamiento Territorial (POT) va a tener una ruta con miras a los impactos en riesgo climático”.

El mapa n.° 4 y el POT

Es clave destacar que la resolución 1241 no solo deroga las polémicas cartografías del 1060 y el 1631 sino que ordena actualizar el tan mencionado mapa n.° 4 de ‘Amenaza por inundación’.



Algunos se preguntan si este mapa tendrá en cuenta las obras de adecuación hidráulica de la CAR en el río Bogotá. Y, sobre todo, preguntan cuánto tardará en terminarse el nuevo mapa para integrarse al proyecto de POT de la alcaldía de Claudia López que, por ahora, promete estar listo para mediados de 2021.



A esta duda, la Secretaria de Planeación asegura que no hay preocupación porque la elaboración del mapa a nivel de detalle retrase el proceso de concertación con la CAR, uno de los pasos que hay que saldar para la aprobación del POT.



“Lo que se concierta con la CAR en tema de riesgo tiene que estar en estudios básicos. Entonces, el Idiger, Ambiente y Acueducto han estado actualizando los estudios básicos para presentar sobre tema de riesgo, ese mapa será el que le presentaremos a la CAR”.



Por lo pronto, Bogotá queda con mapas de riesgo de inundación que datan de 2004, con la promesa de actualizarlos bajo las nuevas directrices del cambio climático. Cuando esa cartografía esté lista habrá que ver cómo, en el futuro, cambiarán las reglas de juego para la urbanización de la zona del borde del río Bogotá.

