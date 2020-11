Pruebas Saber 11 no serán exigidas para ingresar a la U en Bogotá

Las pruebas Saber 11 han sido la puerta de entrada para muchos jóvenes a la educación superior. Sin embargo, la mayoría de universidades en la ciudad no van a contemplar este puntaje para admitir a los nuevos aspirantes, para el primer semestre de 2021.

Según cifras de la Secretaría de Educación, se espera que 43.843 estudiantes de colegios públicos la presenten. Además de los casi 122.000 de instituciones privadas, según el último reporte del Ministerio de Educación.



Este examen, que sirve para comprobar el grado de desarrollo en las competencias de lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés, fue reprogramado a partir de este sábado hasta el 15 de noviembre (inicialmente estaban para agosto).



Los jóvenes van a tener que presentarse en grupos de 15 personas, en ocho sesiones durante cuatro días. En los últimos años el examen de Estado se ha realizado en un solo día, durante dos sesiones.



Este ajuste en el cronograma llevó también a que las universidades recurrieran a otras alternativas para adelantar sus procesos de selección. EL TIEMPO consultó a 11 instituciones de educación superior reconocidas de la ciudad sobre si los puntajes de las pruebas serán o no un requisito.



En primer lugar, la Universidad Nacional –la principal institución pública del país y que tradicionalmente hace su propio examen de admisión– va a admitir los puntajes del Icfes. En esta ocasión dará cerca de 2.700 cupos en Bogotá y otros 2.300 a nivel nacional, entre un total se inscriben 60.000 aspirantes.





“Dado que el Icfes decidió aplicar sus pruebas, nos pegamos a sus resultados. Armamos una estrategia para acceder a los componentes que nos interesan, para poder, a partir de ellos, hacer la calificación. Dado que las pruebas Saber, desde el año 2014 para acá tienen la misma estructura y metodología de las nuestras”, explicó Mario Pérez, director de admisiones de esta universidad.



Pérez agregó que los puntajes tendrán la misma equivalencia que la prueba tradicional de la universidad, por lo que se pasará o perderá con el mismo promedio. (Esto se puede consultar en la página oficial).



No obstante, la gran mayoría de instituciones de educación superior en la ciudad decidieron apostarle a otro modelo.



Por ejemplo, la Javeriana, los Andes, la Sabana, el Politécnico Gran Colombiano, el Externado y la Indoamericana (escuela de aviación), las cuales le daban preponderancia a los puntajes, ahora no los tendrán en cuenta. Estas realizarán su propia prueba de conocimientos.



“Haremos una prueba de admisión virtual de matemáticas y lenguaje, que toma dos horas, y se basa en las pruebas Saber 11, la cual obtuvimos a través de un convenio interinstitucional”, contó Raquel Bernal, vicerrectora académica de los Andes, y quien dijo que en el primer periodo de 2021 ingresarán alrededor de 1.500 estudiantes.



Por su parte, la Universidad Javeriana manifestó que esta prueba fue reemplazada por otras formas evaluación ( individual o grupal, según la decisión de cada programa): entrevistas, pruebas específicas, calificaciones de bachillerato y resultado de exámenes internacionales.



En otra orilla se encuentran universidades que combinarán su forma de evaluar a los nuevos estudiantes, dependiendo del programa académico que escojan.



“Hay la posibilidad de que sean admitidos con sus notas del colegio. Sin embargo, ciertos programas, como en el área de las artes, requieren otro tipo de pruebas que fueron acomodadas de forma virtual”, explicó Juan Manuel Garzón, jefe del departamento de servicios integrales de la Universidad El Bosque.







Xavier Morales, subdirector nacional de mercadeo de la Universidad Minuto de Dios, aclaró que no será requisito el puntaje para algunas áreas de conocimiento en particular, como las ciencias humanas y sociales. Pero hay otras que sí lo necesitan, como las ingenierías.



En el caso de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Ángela Prieto, jefa de la oficina de admisiones, explicó: “Para este periodo contamos con una admisión especial para los estudiantes que, por la situación actual, no han logrado presentar el examen de Saber 11. Estos estudiantes serán admitidos automáticamente”.



Muy parecido a lo que ocurre en la Fundación Universitaria Areandina, únicamente se requerirá una entrega de documentos y entrevista con el director de programa, que se realizan de manera virtual, según dijo Katherin Criales, directora nacional de admisiones de dicha institución.



Cabe resaltar que aunque las pruebas Saber 11 no serán requisito para ingresar a algunas universidades, sí serán obligatorias para graduarse posteriormente.



Por eso, salvo la Universidad Nacional, las demás instituciones de educación superior en la ciudad realizarán compromisos con los estudiantes admitidos para que entreguen el certificado de realización.

ANDRÉS FELIPE ORJUELA PÉREZ

Para EL TIEMPO