En la tarde de este miércoles se presentó un nuevo encontrón entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro alrededor de los subsidios para las familias pobres de Bogotá.



Todo comenzó cuando, hace unos días, la alcaldesa afirmó que más de 161.000 hogares bogotanos habían dejado de recibir ayudas por parte del Gobierno Nacional, tras la terminación del programa Ingreso Solidario y la transición de Familias en Acción a Renta Ciudadana.

Las ayudas implican una inversión adicional de 12.000 millones. Foto: Carlos Ortega / EFE

“Nosotros lo que hacíamos era complementar estos aportes del Gobierno Nacional con nuestro programa Ingreso Mínimo Garantizado. De repente se empezaron a reportar quejas de los ciudadanos diciéndonos que se les había reducido el monto que recibían o que habían dejado de recibir”, dijo López en una rueda de prensa.

La mandataria agregó que solo en julio supo lo que estaba pasando y que intentó dialogar con el Gobierno para atender a estos hogares lo más pronto posible; sin embargo, no tuvo una respuesta positiva.



Por lo tanto, el Distrito decidió asumir estas ayudas por lo que resta del año, lo cual implica una inversión adicional de 12.000 millones. Pero la discusión no paró con este anuncio, pues la mandataria nuevamente le envió una pulla al Presidente.



"No tiene ninguna lógica que el gobierno de Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá, que el gobierno del presidente Petro. No puede ser que nos resultó más pro pobreza el expresidente Duque", afirmó.



Nuevo rifirrafe

Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro respondió por medio de sus redes sociales, se refirió a su alcaldía y escribió lo siguiente: "Esta es una barbaridad histórica. Prácticamente un millón de personas pasaron a la pobreza en Bogotá en el gobierno pasado, desde unos niveles que fueron los mínimos en la Bogotá Humana".



La alcaldesa no se quedó atrás y le respondió que el gobierno Duque le giraba Ingreso Solidario a 237.000 familias pobres en Bogotá, mientras que el de Petro le gira transferencias a 105.000.



"Estoy segura que a usted nunca le han informado semejante barbaridad histórica, como usted mismo la llama, y que en lo que de usted dependa se corregirá semejante injusticia con las familias bogotanas que creyeron en usted y su promesa de renta básica a las familias en pobreza y a los adultos mayores, que hasta hoy desafortunadamente no se ha cumplido", agregó en su cuenta de X.

Así es Presidente. La pandemia empobreció a más de un millón de familias bogotanas que hemos apoyado con ingreso garantizado de @Bogota. El gobierno Duque le giraba ingreso solidario a 237.000 familias pobres en Bogotá y el suyo le gira transferencias apenas a 105.000, porque el… https://t.co/QkC7RvV2nJ pic.twitter.com/J2O7d8FRdn — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 21, 2023

Añadió que las 161.740 hogares que, según ella, ya no cuentan con ayudas de la Nación, quedaron "expuestos al riesgo de hambre, pobreza y alta inflación".



También mencionó que ya tiene agendada una reunión con la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social para "revisar personalmente" el tema.

REDACCIÓN BOGOTÁ