Drama en Caracolí por incendio que consumió varias viviendas

Un voraz incendio que se inició en una bodega de reciclaje en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, se propagó hasta llegar a una zona de invasión donde 10 familias tenían sus humildes viviendas construidas con madera y plástico.

Las llamas se alimentaron de estos materiales y rápidamente empezaron a consumir los ranchos. Las llamaradas alcanzaron los 10 metros de altura, y pese al esfuerzo de los vecinos, que se unieron para arrojar agua y enfrentar el fuego con extinguidores, no hubo forma de salvar las casas.



(Además: Atracos en moto: ‘Solo quiero que mi hijo pueda volver a caminar’)



“Nos quedamos sin nada, como nos puede ver, nos vimos con las llamas encima, que nos ayuden, no sé qué hacer”, le dijo al noctámbulo de Citytv una de las damnificadas. “Todo se nos quemó, quedamos con una mano adelante y una atrás”, manifestó otra víctima.



Un enorme operativo conjunto entre Bomberos, Idiger, Policía y secretaría de Salud, tuvo que llegar hasta el barrio para combatir las llamas. Por fortuna no se presentaron fallecidos, pero fueron valoradas nueve adultos y dos niños.

La Administración Distrital está realizando el proceso para empezar a entregar las ayudas y auxilios de los damnificados.

Siga leyendo:

- Hombre murió luego de explosión en una clínica en Bogotá.



- Claudia López anuncia que tarifa de TransMilenio no subirá este año.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET

Con información dle Noctámbulo de Citytv.