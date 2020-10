Dos nuevos casos de cuerpos abandonados en Bogotá

Hay preocupación por el hallazgo de dos cuerpos de personas asesinadas en Bogotá. Uno de ellos corresponde al de un hombre que fue arrojado, envuelto en bolsas, por un grupo de carreteros en la carrera 22 con calle 65, en el barrio 7 de agosto, a las 11:50 p. m., el pasado 14 de octubre. (Además: Un mes duró el cuerpo de una mujer oculto en su baño)

“Verificando las cámaras se ve que unas personas que transitaban en unas carretas arrojan una bolsa de basura en este lugar”, detalló la coronel Patricia Espinosa, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana.



Aunque las autoridades trataron de hacer la identificación de la víctima, no fue posible debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Lo que sí se pudo establecer fue que el cadáver tenía varias heridas hechas, al parecer, con arma blanca.



Por otro lado, en los últimos días también se conoció la denuncia de un estremecedor caso de desmembramiento en el barrio Santa Rita, en la localidad de Suba. La víctima fue identificada como Janeth Aragón, una mujer de 47 años de quien su familia no tenía noticia hace un mes. Pero la encontraron asesinada y oculta en el baño de su casa.



“No sabemos el porqué. Ella era una persona sana, no tenía problema con los vecinos. Era muy de su casa”, dice su hermana Miriam Aragón, quien, además, detalló que los registros de Medicina Legal indican que su hermana recibió dos golpes contundentes en la cabeza y tenía borradas las huellas dactilares.



De igual manera, otra mujer fue asesinada, descuartizada y oculta en la nevera de su casa en el barrio Quinta Paredes a principios de octubre. En ese caso, el señalado, su hijo, no aceptó cargos.

Estos delitos se suman al caso de Cerro Seco, en Ciudad Bolívar, donde este miércoles se encontró un cuerpo masculino desmembrado. Líderes comunitarios encendieron las alertas: no es la primera vez que ocurre. En 2019 se encontraron tres cuerpos ocultos en costales.

