Sobre las 5:30 de la tarde de este viernes 23 de junio las autoridades de Bogotá fueron alertadas sobre la aparición de un cuerpo sin vida en la localidad de Puente Aranda.



Testigos de los hechos reseñan que el cadáver de un hombre habría sido abandonado en una zona boscosa de la avenida NQS con calle 22.



Según información recopilada por el servicio informativo de City TV, una unidad del CTI de la Fiscalía habría llegado hasta el lugar de los hechos para hacer el levantamiento del cadáver en compañía de uniformados de policía judicial.



El informe de dicho hallazgo señala que el cuerpo tenía varias laceraciones y contundentes lesiones a la altura del pecho y de los brazos.



Se dice que la víctima sería un habitante en condición de calle, a quien las autoridades intentan identificar.

Policías de la localidad de Bosa hicieron el levantamiento del cadáver Foto: City TV

Sin embargo, este no fue el único hallazgo que se hizo durante la tarde de este viernes en la capital.



CityNoticias también reseñó el caso de una recicladora que fue encontrada sin vida en un canal de aguas residuales en la localidad de Bosa.



El reporte preliminar de los hechos indica que el cadáver de la mujer tenía signos de violencia y que estaba dentro de un costal.



No obstante, las autoridades de esa localidad no se han pronunciado al respecto, pero indicaron que entregarían declaraciones cuando se realizara la captura del principal sospechoso.



Residentes de ese sector argumentaron que es una zona muy peligrosa y que los constantes atracos atemorizan a los transeúntes que tienen que pasar por esa zona.



Así mismo, reportes oficiales señalan que en ese punto a se han encontrado 10 cadáveres en lo corrido del año, al parecer, por problemas relacionados al microtráfico o a las disputas entre bandas criminales.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

