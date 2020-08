Las 6 zonas habilitadas para la reapertura de restaurantes en Bogotá

La Secretaría de Desarrollo Económico acaba de confirmar dónde se hará el piloto de reapertura de restaurantes en Bogotá, más conocida como la estrategia 'Bogotá A Cielo Abierto'.



Se sabe que "la primera fase de la estrategia, que inicia con la reactivación económica para el sector gastronómico (restaurantes, cafeterías y cafés), tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre. Para la segunda fase, que iría semanas más adelante en el mismo mes, se reactivarán más tramos para lograr como meta disponer de ocho (8) zonas de la ciudad"

En este momento, la Alcaldía adelanta diálogos con vecinos y autoridades en Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Kennedy, Tunjuelito, Teusaquillo y Barrios Unidos para hacer los cierres que irán de jueves a domingo.



"En total se contemplan 25 tramos de reactivación comercial al aire libre, que deben ajustarse a los respectivos planes de movilidad concertados con vocación de permanencia", confirmó la Secretaría. Se han recibido 1.000 postulaciones.



En la primera fase, que será en la primera semana de septiembre, se usarán 10 espacios entre parques y plazoletas y más de 70 andenes (dejando 500 metros para caminar) para y se alojará más de 150 establecimientos con antejardines exteriores.



"Este es un plan con carácter de permanencia, que va a permitir reactivar la ciudad con puntos neurálgicos en la economía, pero como parte de un plan táctico”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán y agregó que “el éxito del plan dependerá del comportamiento de los bogotanos y por esta razón el llamado es a mantener la corresponsabilidad para que la apertura inteligente de los sectores sea una realidad”.

Las zonas

Zona 1

Chapinero



Parque de la 93 (Demos) - Cra 12 entre calle 93 y 93ª (Cerramiento Total)



Carrera 13 entre 85-86.



Zona T. Carrera 12ª entre Av. 82 y Calle 83



Parque Espartillal - Acceso al Centro Comercial El Retiro.



Calle de los Anticuarios. Calle 79ª entre 7b-9na



Urban Plaza Calle 90 con 11



Centro Comercial Andino

Zona 2

Santa Fe

​

Plaza de la Perseverancia: Carrera 4ª entre la 30ª y 31

Zona 3

Candelaria



Calle de las Mandolinas Embudo y Chorro de Quevedo



Calle 11 entre 2 y 3ra

Zona 4

Usaquén



Plazoleta Naranja. Centro Comercial Santa Bárbara



Av. 19 entre Calle 109 y Calle 127

Zona 5

Tunjuelito



Centro Comercial Tunal. Cra 24C- Calle 48sur

Zona 6

Teusaquillo



Movistar Arena. Plazoletas externas



Gran Estación. Plazoleta Exterior (Ajedrez)

¿Cómo se eligieron?

Los siguientes fueron los criterios de selección de las zonas que serán cerradas y habilitadas para 'Bogotá A Cielo Abierto':



•Vocación comercial, gastronómica de las zonas, medido por número de restaurantes formales en la ubicación (densidad de dicho comercio).



• Trazado de movilidad de la ciudad (teniendo en cuenta Transmilenio).



• Condiciones de salubridad y contagio en el polígono.



• Estado físico de los tramos a intervenir.



• Normativas del espacio público.



• Espacio de caminabilidad.



• Presencia de Cicloruta.

¿Si yo soy comensal y quiero ir?

- Debe utilizar implementos de protección como tapabocas.



- Debe hacer una reserva previa en los establecimientos de forma virtual y llegar 15 minutos antes de la hora de la cita.



- Debe cumplir con el tiempo de estadía: máximo de dos horas.



- Debe respetar el aforo limitado: 10 personas por mesa.

¿Puedo participar con mi restaurante?

Sí, si usted está en estas zonas y aún no es parte del programa, aún puede inscribirse en la convocatoria. Para eso debe:



1. Estar ubicado dentro de las zonas delimitadas para el plan e inscribirse en el sitio web (https://bogota.gov.co/reactivacion-economica/), llenando un formulario gratuito con información bajo gravedad de juramento.



2. Digitalizar sus cartas o menús y contar con mecanismos de pago virtual. También debe adoptar un sistema digital de reservas, que puede ser gratuito y de código abierto o de predilección del empresario. Esto servirá para controlar aforo.



3. Firmar un compromiso de movilidad segura para garantizar que el personal de atención llegará al lugar delimitado por Bogotá A Cielo Abierto, haciendo uso de formas de movilidad alternativas al transporte público.



4. Comprometerse a tener los permisos exigidos por la administración del espacio público ( estos son dados por Idu, Dadep, Movilidad, Idrd).



5. Capacitarse con el IDT y otros aliados para garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y el debido procesamiento de residuos.



6. Garantizar una distancia mínima de dos metros entre mesas, cumplir con una señalización idónea y realizar desinfecciones constantes cada vez que un comensal abandone el lugar.



Para atender inscripciones de restaurantes, la Secretaría ha habilitado el sitio web www.bogotaacieloabierto.gov.co y el correo electrónico bogotaacieloabierto@desarrolloeconomico.gov.co



Quienes cumplan con todo lo anterior serán certificados por la Secretaría de Desarrollo Económico.



¡Ojo! Estas prácticas no se pueden replicar en zonas por fuera de las establecidas y sin tener la autorización de la Alcaldía.



'Bogotá A Cielo Abierto' también funcionará con modalidad de 'comida para llevar', habilitación de parqueaderos como Drive Thru o servicio a su carro y al momento ha habilitado a 30 FoodTrucks.

