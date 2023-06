El pasado 17 de febrero, por decisión de un juez de control de garantías, Nayid Jasbleidy Irreño, más conocida como ‘Jasbleidy’, y quien al parecer era la cabecilla de la organización ‘Herodes’, dedicada a la venta de estupefacientes en la localidad de San Cristóbal y Barrios Unidos, fue dejada en libertad tan solo horas después de haber sido arrestada por las autoridades. Según el juez, su detención fue ilegal.



No obstante, ‘Jasbleidy’ no solo había sido arrestada por esta conducta sino porque, además, encabezaba el cartel de los más buscados en la capital por el delito de estupefacientes. El proceso de investigación y captura duró cerca de ocho meses y ahora está en libertad.



Pero este no es el único caso en la ciudad, la juez 69 de control de garantías, a inicios de este año, también dejó en libertad a 13 delincuentes de una banda venezolana denominada ‘los del Centro’ que fueron capturados en flagrancia robando. Para ese entonces, ya los precedían 10 eventos delictivos más. Total, nada de esto fue suficiente para la juez que tampoco los envió a la cárcel.



Cinco meses han pasado desde que entró en operaciones el Comando Nocturno, liderado por la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana. Ese cuerpo, conformado por 135 servidores, entre los que hay 70 uniformados, ha logrado la captura de 420 personas en flagrancia por diferentes delitos, entre ellos ‘Jasbleidy’ y los ‘del Centro’, además de 87 traslados por protección de menores involucrados en algún crimen.



Las operaciones nocturnas han logrado la captura de 420 personas en flagrancia por diferentes delitos

Entre los resultados operativos de este nuevo comando, que funciona desde el 24 de enero, también se ha logrado la incautación de 1.827 armas cortopunzantes, 58 armas de fogueo, 10 de fuego; la recuperación de 3.070 botellas de licor adulterado, 25 kilos de estupefacientes y la recuperación de 85 celulares hurtados.



No obstante, más allá de estos resultados, lo que queda en el aire es: ¿qué pasa con los 420 capturados en una ciudad que no tiene cupo carcelario para más detenidos?



EL TIEMPO consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá, y la entidad afirmó que actualmente en la ciudad el porcentaje de libertades en medio de procesos judiciales está sobre el 83 por ciento, es decir que ocho de cada 10 delincuentes que son capturados están quedando en libertad.

Entre las razones: fallas en los proceso de captura, falta de pruebas que los relacionen con los hechos de los que se los acusa o, incluso, decisiones del juez que considera que pueden estar en libertad y así no congestionar más los centros de reclusión.



Esta situación del número de capturados versus las judicializaciones, que se desbordó hace meses, ha dejado en grave riesgo a la ciudad, pues no solamente están quedando libres los hombres y las mujeres dedicados a hurtos simples, sino que además, entre los que pasaron de agache también están peligrosos cabecillas de bandas dedicadas al microtráfico, por ejemplo.



Sin embargo, en la Secretaría de Seguridad afirman que se ha hecho todo el despliegue operativo necesario para poder entregar resultados contundentes que ayuden a menguar la ola de inseguridad que ha azotado a Bogotá.



Respecto a esto, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez, le dijo a EL TIEMPO: “De capturar a los delincuentes nos estamos encargando con nuestros comandos especializados. Los bogotanos pueden tener la plena seguridad de que no nos estamos quedando quietos. Con nuestro Comando Nocturno hemos disuelto cientos de riñas en la madrugada, salvando más de una vida y capturando a personas que son conducidas a las URI para que un fiscal determine su judicialización".



No obstante, también son conscientes de los desafíos que hay en materia de judicialización y de que, aunque la media es efectiva, hay espacios vacíos que los delincuentes encuentran para seguir con las rentas criminales.

Medidas problemáticas

EL TIEMPO consultó a expertos en la materia que, además, han hecho parte de la formulación de las estrategias de seguridad en la capital, quienes explicaron cuál puede ser el futuro de medidas como el comando nocturno.

El comando nocturno en Bogotá.

El general (r) Jorge Eliécer Camacho, excomandante de la Metropolitana, explicó que este tipo de planes estratégicos buscan que el ciudadano sienta más tranquilidad y se mejore la percepción de seguridad en la ciudad, incluso resalta que esto hace que los delincuentes se abstengan de cometer los delitos.



Sin embargo, también deja en claro que en el caso de las más de 400 personas capturadas, “la judicialización es casi nula” y que en muchas oportunidades es la misma Policía la que tiene que dejarlos libres, “porque se sabe que no habrá éxito ante el juez. Se les aplica medida correctiva y se liberan”, anotó.



Por su lado, Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá y quien participó en la formulación de la política de seguridad de la ciudad, dice que este tipo de medidas pueden ser efectivas a mediano y largo plazo, pero que tanto el Gobierno Nacional como el Distrital se quedaron cortos en responder a los temas de infraestructura que requiere el aumento de las capturas y, por ende, desemboca en una mayor liberación de los detenidos.



“Lo que suele suceder es que cuando hay mucha inseguridad, hay muchas detenciones y hacinamiento (...) la política criminal ahí es contraria y entonces lo que se busca es sacar a la gente de las cárceles, y esto es un error porque resultan de nuevo delinquiendo”. Los 4 tentáculos de acción y no repetición.



Los 4 tentáculos de la seguridad

Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad amplia un poco más la mirada y da unas pautas necesarias para que los comandos especiales de la fuerza pública puedan entregar resultados de manera contundente. Según él, esto se denomina los cuatro tentáculos de acción que encierran toda estrategia de seguridad y que son necesario para dar resultados positivos.



En primer lugar: “no basta con hacer más capturas sino que hay que desarticular la bandas desde el centro”. Explica el experto, que si esto no se da de esta manera lo que podría ocurrir es que se da un efecto adverso en el que las bandas criminales empiezan a identificar cómo actúan las autoridades y se especializan en cómo escapar sin dejar rastro.



El segundo y tercer punto tiene que ver con la judicialización. Explica Nieto que si no se desarticulan las bandas completas al momento de imputar a los criminales los cargos serán menores y no será posible pasar de un delito de menor cuantía a, por ejemplo, concierto para delinquir, que es un delito que no excarcelable y que conlleva penas mucho más rigurosas.

El comando nocturno cierra establecimientos comerciales ilegales.

En esa misma línea, dice, hay un “talón de Aquiles”, que es la falta de confianza de la ciudadanía en la justicia la que los lleva a no denunciar y que, por ende, no se activen los protocolos de justicia.



Finalmente, el último eslabón de la cadena de acción y no repetición es el tema de la reincidencia. Según datos recopilados por este diario, síes de cada 10 delincuentes capturados es reincidente y, de ellos, cerca del 14 por ciento, vuelven a delinquir en un periodo menor a los 45 días.



“Entre tanto, la reincidencia permite que los delincuentes sepan que aquí no hay una ley fuerte, y no porque no se quiera, sino porque no hay articulación entre los diferentes escalones de la seguridad que permita generar una estrategia redonda de capturas, de lugares para la reclusión y de resocialización”, puntualizó.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @ToroRomeroJ