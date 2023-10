¿En dónde se puede encontrar perfumería de lujo en Bogotá?

Aunque en Bogotá hay muchos lugares para comprar perfumes y hay varias cadenas muy reconocidas en donde se puede conseguir este tipo de productos; solo desde hace 5 años hay un lugar exclusivo en donde se vende alta perfumería, se trata de Neeche, ubicada en el centro comercial Andino.



En diciembre de 2018 abrió esta exclusiva boutique y fue la primera experiencia de Alta Perfumería en llega a Colombia. En esta tienda se reúnen marcas de lujo en donde cada una lleva a la persona a experimentar un maravilloso viaje a través de su concepto e inspiración.



A diferencia de la perfumería tradicional, los perfumes de Neeche son fragancias poco convencionales y de alta calidad en sus ingredientes, elaboradas en torno a un concepto creativo distintivo.



Algunas de las características de la perfumería de autor que se puede encontrar allí son: el valor del proceso artesanal, la distribución selectiva, la inspiración detrás de la marca y la dedicación exclusiva en su creación.



Entre las marcas que se pueden encontrar en Neeche están: Accendis, Casamorati, Xerjoff, Nicolai, Perris Monte Carlo. Foto: Archivo particular

Xerjoff y Casamorati son algunas de las marcas más exclusivas en alta perfumería. Foto: Archivo particular

Son perfumes elaborados por hombres y mujeres que a través de su pasión y libertad encuentran en las materias primas de la mejor calidad la oportunidad de crear nuevas fragancias.



Es importante mencionar que si usted asiste a este lugar podrá tener una experiencia olfativa y allí podrá descubrir su sello personal.



Recientemente, el jueves 21 de septiembre hubo un evento en Neeche, en el que estuvo Beatrice Guglielmetti embajadora de las marcas italianas Xerjoff y Casamorati, una de las marcas más exclusivas del mundo. Allí, varias celebridades pudieron sidfrutar de una experiencia sensorial y conocer más a fondo el concepto, historia e inspiración detrás de cada fragancia.



Algunas de las marcas de perfumes que puede encontrar en este lugar son: Montale, Bond No. 9, Amouage, Mancera, Accendis, Casamorati, Xerjoff, Nicolai, Perris Monte Carlo, Franck Boclet, The Spirit Of Dubai, Tiziana Terenzi, Nishane, Carner Barcelona, entre otras.

REDACCIÓN BOGOTÁ