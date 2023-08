Cansados por la demora en la construcción de los andenes de la calle 94 y las afectaciones que esas obras y polisombras les generan, los residentes del barrio El Chicó, en la localidad de Chapinero, protestaron ayer y exigieron que les devuelvan lo que ya pagaron. A ellos el Distrito les cobró la contribución de valorización hace cuatro años y aún no ven cerca cuándo se vayan a terminar esos trabajos.



Lo que sí han visto, según Diego Molina, residente de esa zona del norte de Bogotá y quien pagó 2’800.000 pesos, son las polisombras y las zanjas que se empezaron a excavar desde 2020 y que muy poco avance tienen.



Ese contrato, asegura, debió terminar en diciembre pasado. Pero con las adiciones –tendría dos: una de 5 meses y otra de 350 días– se amplió el plazo hasta agosto de este año.

“Este contrato tiene un 73 por ciento de retrasos. Nos tiene perjudicados, uno va a salir de la casa y lo primero que se encuentra es una polisombra”, le dijo Molina a EL TIEMPO, quien asegura que además los residentes del sector están expuestos a sufrir accidentes, a mayor inseguridad y a vectores, como la proliferación de ratones.



Este es, precisamente, uno de los casos de obras por valorización que, según pudo establecer este diario, la Administración Distrital está analizando la posibilidad de devolver los dineros a los contribuyentes que pagaron por ellas.



Se trata del contrato de aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 94, cuyo alcance es la construcción de andenes más amplios y adecuados para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, de 1,48 km de ciclorruta y de 33.806 m² de espacio público adicionales.



Cabe recordar que el Distrito ya hizo en el pasado una devolución por obras de valorización cobradas y no ejecutadas. Es el caso de la intersección calle 80 con carrera 24 y el puente en la intersección del pulpo de Puente Aranda, que hacían parte del paquete de proyectos autorizados en el Acuerdo 180 de 2005 y cuya devolución se ordenó en el Acuerdo 523 de 2013. Las dos obras contaban con recursos para estudios y diseños y la etapa constructiva.



Ciudadanos protestaron para que les devolvieran el dinero. Foto: Archivo Particular

En cuanto a los andenes de las calles 92 y 94, este diario conoció que dicho proyecto, que forma parte del paquete de 16 obras autorizadas en el Acuerdo 724 de 2018 por valor de 906.579 millones de pesos, fue adjudicado por 37.581 millones, sin contar la interventoría, con un costo de 5.937 millones. El contrato presenta un avance del 28,10 por ciento.



Y así como esta obra está siendo objeto de análisis para una posible devolución de la plata, hay otras dos que estarían en el mismo camino.



Una fuente contó que se trata de las conexiones transversales de la calle 85, entre carreras 9.ª y 11, y de las conexiones de la 73, entre 7.ª y 15, costado norte.



El contrato de las dos obras asciende a 19.780 millones de pesos, más 5.870 millones por la interventoría. El avance del primero es de 25,64 por ciento y del segundo del 22,62 por ciento.



En estos proyectos se estarían cumpliendo los requisitos propuestos por la Administración en el proyecto de acuerdo que reforma el estatuto de valorización de Bogotá para que los recursos que ya pagaron los contribuyentes sean devueltos: que las obras no hayan sido terminadas por incumplimiento del contratista y que el IDU le haya declarado la caducidad al contrato.



El retorno de los recursos sería directamente al ciudadano que pagó o a través del impuesto predial.



Como el acuerdo 724 que autorizó el cobro de la contribución en 2018 no plantea la devolución a los contribuyentes, la Alcaldía es de la idea de esperar a que se apruebe esa alternativa en la reforma del estatuto.



El ciclopuente Canal Molinos es la única obra por valorización que se ha entregado. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Así las cosas, la Administración tendría dos opciones: una, devolver los recursos captados y otra, que por conveniencia técnica o, incluso social, la ciudad decida continuar dichas obras, con lo cual deberá abrir una nueva licitación y contratar.



Y si bien hay otro proyecto que está siendo analizado, una fuente de la Alcaldía considera que en ese caso el contrato, al que ya le fue declarada la caducidad en julio pasado, se puede terminar la obra.



Se trata de la construcción del puente peatonal de la calle 112 con carrera 9.ª (con 86 m de longitud y más 2.517 m² de espacio público), que quedó con la cimentación hecha.



Esta obra fue contratada por un valor de 10.833 millones de pesos, más 3.707 millones de la interventoría, y quedó con un 36,41 por ciento de avance.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR SECCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

