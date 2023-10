Debido a la alta concentración de material particulado que se registró en el sector rural de Bogotá, Mochuelo, la CAR Cundinamarca declaró el estado de prevención el pasado viernes e impuso algunas medidas. Sin embargo, según la entidad, los niveles mejoraron el fin de semana y hoy podría ser levantada la alerta.



(Le puede interesar: Presidente de China reitera que el metro de Bogotá no es un asunto de Estado)

De acuerdo con el análisis de la corporación ambiental, los niveles de concentración del contaminante PM2.5 en la estación de Bogotá-Mochuelo incrementaron desde el 26 de septiembre, con niveles que oscilan entre 38,96 microgramos por metro cúbico (g/m³) y 62,58 g/m³, cuando el límite es de 37 g/m³, según lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el contaminante PM2.5.



La corporación ambiental explicó que el incremento en los niveles de concentración del material estaría influenciado por vientos procedentes del departamento del Tolima y el sur de Cundinamarca, aportando material particulado por quema de biomasa.



Debido a esto, durante el fin de semana ordenaron cumplir con medidas como la restricción de todo tipo de quema controlada y la operación de las industrias que utilizan calderas y equipos a base de carbón.



También le pusieron restricción a las actividades de mantenimiento que detengan la operación de sistemas de control de emisiones instalados en fuentes fijas industriales, es decir, se deben evitar durante el tiempo en que se mantenga la alerta, salvo en los casos que tales intervenciones se requieran para poner en operación los citados sistemas.

Facebook Twitter Linkedin

Mochuelo es uno de los lugares donde más se concentra material particulado en Bogotá. Foto: Yurani Muñoz

Al parecer, las medidas que la CAR ordenó sí funcionaron y los niveles de concentración de material particulado disminuyeron entre sábado y domingo. Se espera que sigan bajando para quitar las restricciones.



No obstante, es importante recordar que esta no es la primera alerta por contaminación en el aire que se ha emitido en Bogotá durante este año, y que la zona de Mochuelo no es la única donde se registran niveles altos de material particulado, pero sí una de las que más influyen en la calidad del aire.



En febrero y marzo, sectores como San Cristóbal, Carvajal-Sevillana, Kennedy, Centro de Alto Rendimiento, Móvil Fontibón y Fontibón estuvieron en especial atención por mala calidad del aire. Para ese entonces, la Secretaría de Ambiente implementó medidas más estrictas, tocó volver al tapabocas y se suspendió el pico y placa solidario.



Además, la CAR declaró estado de prevención por calidad del aire en Soacha y en El Mochuelo, e implementó restricciones en la movilidad tanto para transporte de carga como para vehículos particulares y motos.



Expertos como Carlos Devia, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, dicen que entre las causas de este tipo de alertas está el parque automotor, debido a que genera más del 60 por ciento de la contaminación en la ciudad.



Además, los estudios indican que en el país, aproximadamente un 80 por ciento de la contaminación del aire proviene de fuentes móviles (camiones, volquetas, motos, buses y taxis) y el 20 por ciento restante de fuentes fijas (chimeneas, industrias, quemas, minería).



Según expertos, para mejorar la calidad del aire en Bogotá –que no es muy buena– es necesario hacer los controles a las fuentes contaminantes, mejorar el estado de la malla vial, ampliar la cobertura vegetal y hacer obligatorio el uso de filtros a los que más contaminan, como los camiones que funcionan con diésel.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias