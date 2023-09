El actual estadio Nemesio Camacho El Campín será derribado y construido totalmente nuevo, con especificaciones de la FIFA, lo que lo convertirá en un moderno escenario en el que se podrán realizar torneos internacionales, y también ser sede de grande conciertos.



Blanca Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), quien recibió el proyecto de la anterior administración distrital y lo continuó y espera en diciembre próximo adjudicar la APP que lo ejecutará, cuenta en EL TIEMPO detalles nuevos del megaproyecto que pretende convertir toda esa zona en el principal complejo cultural, deportivo y recreativo de Bogotá.



¿Cuántos años tiene El Campín?

El Campín tiene 85 años, es un escenario que se construyó, como la mayoría de Bogotá, por pedazos: empezaron con la cancha, luego le agregaron las tribunas, poco a poco se le fueron agregando más cosas para darle la forma que tiene actualmente.

Como todo lo que tiene demasiados años, sufre sus achaques, ¿qué achaques tiene El Campín hoy?

Tiene muchísimos, el primero es que no cumple con las especificaciones técnicas, ni de salidas de emergencia, ni de condiciones adecuadas que la FIFA exige para estos escenarios.



Hemos visto que en otros escenarios del mundo ya no se tiene la pista de atletismo alrededor de la cancha, era una tradición antes, donde las canchas eran para olímpicos o canchas olímpicas. Sin embargo, hoy no existe eso, existen canchas o escenarios exclusivos para atletismo y escenarios exclusivos para fútbol.

Blanca Durán, directora del IDR Foto: Blanca Durán

¿La pista de atletismo de El Campín ya no se utiliza?

No se usa para nada. De hecho, es uno de los requerimientos que nos tiene la FIFA, para acercar más las tribunas a la cancha y que los espectadores puedan disfrutar mejor del espectáculo.

Ese es el panorama hoy y la buena noticia es que viene un megaproyecto para hacer un nuevo Campín, ¿en qué consiste?

Son 174.000 metros cuadrados que se van a intervenir, con una inversión de 2,4 billones de pesos, que incluye un nuevo estadio con capacidad para 45.000 espectadores. Nuestro estadio actual supuestamente tiene capacidad para 40.000, pero debido a todas estas restricciones de seguridad solamente podemos tener 30.000. El estadio va a tener además dos niveles de palco.



Facebook Twitter Linkedin

Así sería el complejo cultural y deportivo del estadio El Campín. Foto: Render Idrd

¿Va a tener techo?

Sí, la idea es que tenga techo y además una cubierta retráctil. Se quiere que se pueda abrir, que la grama reciba luz solar, que en los días soleados se pueda disfrutar del fútbol con sol, pero que en los días de lluvia y, sobre todo, cuando tengamos espectáculos nocturnos, también podamos disfrutarlo cerrado.

¿Qué más va a tener este megaproyecto?

La inversión en el complejo de El Camín incluye una sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se la debíamos hace años. Tendrá una capacidad para 2.500 espectadores, con zona para ensayo para los músicos, con una acústica especial, como lo requiere la Filarmónica.

Me contaron que va a tener hotel, ¿es cierto?

Sí, señor, en la zona comercial va a tener un centro comercial, zona gastronómica, va a tener un hotel con 100 habitaciones. Adicionalmente, va a tener toda una inversión en urbanismo y se va a intervenir el espacio público del sector para que reverdezca con árboles, con juegos infantiles, que la gente pueda caminar por ahí y disfrutar de ese sector de la ciudad.

Los fines de semana o entre semana no hay parqueaderos suficientes para la cantidad de gente que visita El Campín, ¿contemplaron mejorar la capacidad de parqueo?

Claro. Debajo de todo este espacio público, en un parqueadero subterráneo, vamos a tener capacidad para 2.000 vehículos, que además va a permitir hacer el transbordo de los deportistas, para que no se afecte el tráfico de la carrera 30, ni de la calle 63, y para que tengamos la seguridad para los deportistas cuando llegan al escenario.

Facebook Twitter Linkedin

Una vista aérea del moderno complejo cultural y deportivo del Campín de Bogotá. Foto: IDRD

A propósito, con la llegada de los buses con jugadores por la carrera 30, se arman trancones y los hinchas se quieren meter en los buses, ¿cómo va a quedar ese asunto?

La idea es que en la parte subterránea pueda haber ingreso de los buses con los deportistas, incluso de los artistas cuando haya conciertos. La llegada será directamente a la zona de camerinos y, de esta manera, no habría ningún complique para los demás.

No más remodelaciones!

Vamos por #UnNuevoCampín para 45.000 espectadores, nuevo auditorio para nuestra @filarmonibogota para 2.500 espectadores y 174.000m2 de espacios culturales, deportivos, comercial y gastronómicos reverdecidos en pleno corazón de Bogotá!

Con la 'APP Complejo… pic.twitter.com/xG3UuZ3N7f — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 14, 2023

¿Va a haber conciertos en El Campín también?

Es un escenario múltiple, pero deportivo principalmente, es decir, va a estar dedicado al fútbol, pero va a tener ciertos eventos culturales y de las artes escénicas. Esperamos que El Campín sea la mejor zona deportiva, cultural y recreativa de Bogotá.



La pregunta obligada y que se deben estar haciendo: ¿cuánto nos va a costar?

Esta obra cuesta 2,4 billones de pesos, pero el Distrito no va a poner recursos, sino que los pone el privado, el originador del proyecto o a la persona que se le adjudique. Estos 2,4 billones se recuperan a partir de la administración de todos estos escenarios durante 29 años.

O sea, de los bogotanos no va a salir un solo peso...

Solamente entregamos el terreno, los 174.000 metros cuadrados de espacio que se van a entregar y, obviamente, todos los trámites y permisos que hacemos, pero el privado se encarga de toda la inversión de la obra y de la administración.

2,4 billones es lo que más o menos cuesta el corredor verde o lo que se invierte en educación en un año, ¿vale la pena la inversión?

Vale la pena, sobre todo porque Bogotá es una ciudad que está trayendo cada vez más eventos internacionales y queremos que se vuelva la capital del deporte, la capital de los eventos deportivos internacionales, queremos tener posibilidad de hacer Panamericanos, competencias deportivas de gran nivel, y para eso necesitamos unos buenos escenarios.

Facebook Twitter Linkedin

Así sería el complejo cultural y deportivo del estadio El Campín. Foto: Render Idrd

¿En qué etapa estamos con el proyecto y cuándo se adjudica?

Ya se cumplieron todas las etapas que establece la ley de alianzas público-privadas, es decir, en este momento ya está completamente aprobado el proyecto. Ya se publicó, eso quiere decir que lo pueden consultar en las páginas del IDRD y tenemos que mantener publicado esto cuatro meses. En el mes de diciembre, hacemos la adjudicación y luego la firma del contrato y empieza toda la parte de preconstrucción en el año 2024.



¿Cuánto tiempo se va a demorar la construcción del nuevo Campín?

La preconstrucción dura todo el 2024 y la construcción de todo este escenario 3,5 años, es decir, vamos a tener en el 2027-2028 todo el escenario completamente hecho.

