“Tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo voy a investigar qué le pasó a mí hijo. Me enterraron en vida, me mataron a mi niño menor”. Con esa frase firme pero cargada de dolor, Angie Carolina Beltrán Cetina denunció la desaparición de su hijo Javier Steven Sánchez Beltrán, dragoneante del Ejército Nacional, el pasado martes 17 de agosto de 2021 y el posterior hallazgo de su cuerpo el 4 de septiembre de 2021.

Era un soldado activo de la Escuela Logística del Ejército Nacional, ubicada en calle 11 Sur No 12-95 Este, en San Cristóbal Sur. “Nosotros vivimos cerca. Mi hijo era soltero, tenía 19 años y vivía conmigo. Estaba feliz, prestando su servicio militar, y llevaba un año en esa actividad”.



Realmente quería estar en el Ejército, era un sueño cumplido para este joven, él mismo se presentó a las filas. Deseaba prosperar en su carrera militar y llegar a ser un suboficial. “La semana de su desaparición estaba súper feliz porque me dijo que ya había llegado a la antigüedad. Me dijo que le iba a llegar una plata y que con eso se iba a comprar un celular. Estaba dichoso, me decía mamita hermosa, te amo”.

Por eso, esta madre de familia quedó absolutamente confundida cuando la llamaron el martes 17 de agosto de 2021 a decirle que su hijo había desertado del Ejército. “Eso era imposible. A él le encantaba el batallón”.



La explicación que le dieron fue que la noche del 16 de agosto del año 2021, el joven había prestado guardia desde las 7 hasta las 10 de la noche, que luego le pidió el celular prestado a un compañero, hizo una llamada y se marchó sin dejar rastro. “Supuestamente había desaparecido y al otro día no lo habían encontrado cuando hicieron el conteo. Es como absurdo. Yo me enteré de todo a las 9 de la mañana”, dijo la madre del suboficial.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Steven Sánchez Beltrán quiere ser suboficial. Foto: Archivo particular.

Otro aspecto que extrañaba a su familia es que, si fuera verdad que el joven se evadió, habría llegado a su casa, pues siempre tuvo llaves y era bienvenido en su hogar. “Siempre me decía: ‘mamita hermosa, en seis meses voy a saber si puedo seguir mi carrera como suboficial, y si no consigo la plata, pues como soldado’”.



Javier ni siquiera fue un adolescente problema. En el barrio, todo el mundo lo quería, era tierno y colaborador. “Si hubiera sido un joven indisciplinado, pues uno acepta que esas cosas pasan, pero él nunca fue de ese estilo. Todo lo que hacía me lo consultaba”.



De hecho, cuando salía de permiso se iba para su casa a dormir y a descansar, y a veces salía a jugar fútbol con sus amigos del barrio. “La última vez estaba que me decía que quería llevarme a un paseo. Todo lindo mi hijo”, cuenta su madre adolorida.

Angie dice que es responsabilidad del Ejército Nacional decirle quién mató a su hijo pues desde que se supo que su cuerpo apareció, su vida se hizo pedazos, incluso está en tratamiento psicológico porque muchas veces no puede ni conciliar el sueño. “Él era un joven que estaba bajo su cuidado, el del Ejército. Me tienen que decir qué le pasó. A mí no se me perdió un par de zapatos, se me murió una parte de mi carne, alguien que salió de mí. Me urge que se haga justicia y que nos cambien la fiscal porque hay pruebas que están muy demoradas”.



Ha pasado un año y no sabe de pruebas tan importantes como la camisa del joven y lo que se encontró en la sim card del teléfono. “Fueron 20 días desaparecido. A mi hijito me lo torturaron. Yo pienso en eso y me afecta demasiado. Voy al médico cada rato, cada día duele más. Yo agradezco de todo corazón a los que me puedan ayudar. Cuando le quitan los hijos a una madre, la entierran en vida”.

¿Qué dice la necropsia?

“ A mi hijito lo torturaron. Yo pienso en eso y me afecta demasiado. Yo agradezco de todo corazón a los que me puedan ayudar. Cuando le quitan los hijos a una madre, la entierran en vida”. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO tuvo acceso a los resultados de la necropsia realizada a Javier Steven Sánchez Beltrán realizada el 4 de septiembre de 2021. Su cuerpo fue encontrado en el río Fucha.



Dentro de los principales hallazgos está que su muerte se dio por asfixia derivada de una sumersión en agua dulce y un contundente trauma en su cráneo. Tenía detritus, es decir, material de desecho resultante de la descomposición de tejidos o células en la tráquea y el árbol bronquial y sus pulmones hiperinsuflados, eso ocurre cuando el aire queda atrapado en los pulmones y hace que se inflen en exceso.



Su cuerpo también presentaba un trauma craneoencefálico y facial contundente y cortocontundente, dos hematomas, una fractura dental, heridas en el cuero cabelludo y la región frontal y una herida en el cuello. Según el estudio su muerte fue violenta.



Cuando lo encontraron tenía pantalón, botas, medias y ropa interior en adecuada posición. Tenían barro, piedras y material vegetal.

¿Qué dice el Ejército?

EL TIEMPO habló con el Ejército. Es su momento explicaron que los hechos son materia de investigación. Dijeron que el 17 de agosto se reportó el caso y que de inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad y búsqueda dispuestos por la institución para atender esta clase de situaciones. “Desde el primer momento se han realizado en los barrios aledaños y en los predios cercanos diferentes acciones tendientes a localizarlo”.



Explicaron que la familia del soldado fue informada de la situación la mañana del martes 17 de agosto, y que se le ha brindado todo el apoyo y acompañamiento institucional.



También, en acuerdo con la familia del soldado, se instauró un reporte ante las autoridades competentes con el ánimo de iniciar formalmente la investigación y en coordinación con el CTI se han adelantado visitas e inspecciones sobre el caso, con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que pudieron ocurrir estos hechos.



“El compromiso del Ejército Nacional en este momento está enfocado en aunar todos los esfuerzos humanos, logísticos y administrativos, con el objetivo de brindarle la tranquilidad del caso a su familia”

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com