Después de 8 p.m., carros no podrán entrar a pueblos de Cundinamarca

Por cuarta semana consecutiva, el departamento de Cundinamarca tendrá medidas restrictivas, debido al alto contagio que reportan algunos de sus municipios y a la ocupación de camas de UCI (88 % con corte al 20 de enero). Sin embargo, desde esta noche hasta la madrugada del lunes, cuatro municipios tendrán toque de queda.

En Girardot, Zipaquirá, Fusagasugá y Facatativá regirá la restricción permanente a la movilidad desde hoy a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana.



De ese modo, no podrá haber personas en las calles, ni establecimientos de comercio abiertos al público. Por supuesto, salvo las excepciones establecidas, como el personal de la salud, personas que se dirigen a terapias y citas médicas, farmacias, tiendas y supermercados y servicios de transporte, entre otras.



Por otro lado, los 112 municipios restantes no tendrán esta medida (la del toque de queda), pero “sí estará restringida la movilidad desde el sábado 23 a las 8 de la noche hasta el lunes 25 de enero a las 5 de la mañana”, dijo el gobernador Nicolás García.



Esto quiere decir que “está prohibida la entrada de vehículos en esos horarios (de 8:00 p. m. a 5:00 a. m.) a los municipios, mas no el tránsito por carreteras de orden nacional o departamental”, explicó Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca.



Quienes tengan reservas en diferentes hoteles podrán acceder a ellos siempre y cuando lo hagan dentro de las horas establecidas. Además, en todo el departamento habrá restricción al consumo y venta de bebidas embriagantes en establecimientos y en espacio público en las mismas fechas y horarios, aunque se habilitarán los domicilios.



“Lo hacemos para descongestionar los hospitales de casos menores, como las riñas o peleas, y así darle un respiro a los médicos”, señaló Gilberto Álvarez Uribe, secretario de Salud de Cundinamarca.



Cabe aclarar que las medidas de pico y placa y pico y género seguirán vigentes en la totalidad de los municipios y continuará el toque de queda entre semana, como se venía manejando, en el horario comprendido entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, hasta el 1.º de febrero, según lo expresó una fuente del departamento.



Con todas estas medidas, según el gobernador García, se espera que “bajen los contagios y los cundinamarqueses tengan mayor posibilidad de acceder a una cama de cuidados intensivos para los cundinamarqueses”.

REDACCIÓN BOGOTÁ