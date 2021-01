Desmantelan una ‘chiquiteca’ clandestina en Engativá

Pese a la situación crítica por la pandemia por covid-19, y de que estaban en cuarentena estricta por localidades, un grupo de 30 menores de edad y 13 adultos se reunió en una ‘chiquiteca’ clandestina en el barrio El Luján, en la localidad de Engativá.



Vecinos del sector denunciaron ante la Policía que esta aglomeración se estaba desarrollando en la noche de este martes, exactamente en la calle 66 con avenida Boyacá.

'Chiquiteca' clandestina en Engativá. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

“Al verificar, podemos confirmar que hay una especie de ‘miniteca’. Jóvenes. Allí se está ingiriendo licor, hay música alta y un recinto cerrado, en condiciones no salubres”, detalló el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Guillén Alexander Amaya.



Las autoridades investigan si, detrás de esta reunión, hay otros delitos. Al parecer, no es la primera vez que se desarrollan fiestas clandestinas en este recinto.



Los menores fueron dirigidos a una Comisaría de Familia, donde sus padres tuvieron que recogerlos.

El Noctámbulo habló con algunos de los familiares que, en la noche del martes, llegaron a recoger a los jóvenes. “La muchacha hizo lo que quiso, como que no le importa, no cree en eso”, dijo una de las madres. Los menores que no fueron recogidos seguirán una ruta de restablecimiento de derechos.

*Con reportería de Leonardos Ballesteros, Noctámbulo.