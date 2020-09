Tensión en Ciudad Bolívar por asentamiento de víctimas e indígenas

Después de dos días, siguen las negociaciones con víctimas del conflicto e indígenas que se asentaron en un predio privado en el barrio Villa Gloria, en la localidad de Ciudad Bolívar.



Esta semana, habitantes del sector denunciaron que decenas de personas comenzaban a asentarse en el lugar con carpas y fogatas. En el campamento hay mujeres y niños. El Distrito ha contado 21 organizaciones, pero aún no se tiene un conteo exacto del número de personas que permanecen en el lugar.

Algunas víctimas han manifestado que su intención no es permanecer en la zona, sino utilizar este medio como una forma de protesta al Gobierno, exigiendo el cumplimiento de ayudas.



Sin embargo, la tensión aumentó en las últimas horas después de que las autoridades, con apoyo de la fuerza pública, trataran de hacer el desalojo.



"La cuestión es llegar a un acuerdo, para ver si lo pueden ayudar a uno. Pero no llegar así a las malas...", le comentó uno de los indígenas a City tv.



En la noche de este miércoles, el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y la Secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, estuvieron en el lugar tratando de dialogar.



"La norma dice que cuando hay ocupación a un predio privado la Policía y la autoridad Distrital están obligadas a recuperar el espacio, pero siempre desde la vía del diálogo. Entendemos que hay muchas necesidades. Hay temas que no podrá cumplir el Distrito que son de competencia de la Nación. Hemos ofrecido todo tipo de alternativas: el apoyo de arrendamiento solidario que permite que se le haga una transferencia a cada familia; apoyos para vìctimas, que reciban un bono de alimentos y del albergues... se les ha ofrecido albergue", explicó el Secretario de Gobierno.



Por su parte, la Secretaria de Hábitat les explicó que, aunque no se puede ofrecer vivienda gratuita por parte del Distrito ni de la Nación, existe la posibilidad de acompañarlos en una ruta de acceso a vivienda mediante subsidios o del arrendamiento solidario durante tres meses. "Sabemos las dificultades que ustedes han tenido durante la pandemia y por eso estamos aquí. Necesitamos sentarnos y llegara a acuerdos para una salida pacìfica y dialogada", les manifestó la Secretaria a las personas asentadas.



Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ