Padres de familia de un colegio público de la localidad de Kennedy, en Bogotá, denunciaron que una maestra de la institución estaría obligando a los estudiantes a hacerle masajes.



La denuncia fue conocida por Citynoticias del fin de semana.

Según Ana Segura, madre de uno de los pequeños de la institución, la maestra de química obligaba a los menores de tercer grado a realizarle masajes.



Los pequeños aseguran que la docente les habría prohibido hablar o mencionar el tema de los masajes solicitados.



Además, la madre aseguró que varios pequeños han llegado a casa irritados o llorando debido a que no quieren regresar a la institución por las acciones de la docente de química.



A pesar de las denuncias, los padres aseguran que las directivas del colegio no han tomado las medidas pertinentes para sancionar a la educadora.



“Ya colocamos la denuncia personalmente ante la Secretaría de Educación, pero la docente es encubierta por el mismo coordinador, por los mismos directivos y nadie hace nada”, afirmó la mujer en diálogo con Citynoticias.



Aunque la queja también se interpuso directamente en la institución, la docente emitió un comunicado en el que afirmó que las denuncias son falsas.



“Lo que afirma la señora no corresponde a la realidad, es falso. Los estudiantes no se acercan a mi, ni tengo contacto físico con ellos”, escribió la docente en respuesta al rector de la institución.



A pesar de la carta de la profesora, Segura afirmó que la docente habría aceptado la situación en el pasado.



"En una reunión general, la docente admitió que lo que estaba pasando sí era cierto. Frente a la coordinadora académica también lo admitió, pero el rector no hace nada”, agregó.



La Secretaría de Educación afirmó que adelantará la investigación del caso y que se comunicará con la institución y la dirección local.



Los menores denuncian abusos por parte de la docente de química. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esta no es la primera denuncia de acoso o abuso en colegios de Bogotá en los últimos días. Este se suma a denuncias de alumnas del Colegio Marymount y el Colegio Colsubsidio, en donde denunciaron comportamientos de abuso y acoso por parte de algunos docentes.



Por eso, según los expertos, es necesario mejorar las rutas de atención ante posibles conductas de acoso, abuso o maltrato en los colegios.



“Hay que educar a nuestros niños para que identifiquen el maltrato, para que hablen y se sientan seguros de ellos mismos”, afirmó Lina Ramírez, experta en educación, a Citynoticias.

