Este lunes, se conoció por medio un video en redes sociales de una nueva agresión verbal y física a una funcionaria de migración en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. En esta ocasión, la agresora fue una mujer extranjera.



Al parecer, los hechos habrían ocurrido el domingo 9 de julio, en la zona de recepción de equipajes.



(Le puede interesar: Así es la tienda que funciona solo con inteligencia artificial)

Los hechos generaron indignación y varias de las personas que estaban presentes en el lugar pidieron que le den a la mujer el mismo trato que le darían a un colombiano en otra parte del mundo.



Incluso, un colombiano se acercó y le dijo a la mujer "Vete a tu casa, respeta mi país", además pidió ayuda a un policía para que ayudara a la funcionaria que estaba siendo agredida.

​

El hombre que estaba defendiendo a la agente de migración, le dijo al uniformado que la extranjera le había pegado a la funcionaria.



(No deje de leer: Indignación por conductor que arrastra a un perro en transitada calle de Bogotá)

NOTICIA COLOMBIA 📢

Aeropuerto El Dorado, Migración, Extranjera agrede física y verbalmente a la funcionaria de Migración, un ciudadano colombiano intervine y llama a la policía. ¡VETE A TU CASA! ! RESPETA A MI PAIS! le dicen el señor a la extranjera. pic.twitter.com/IdAB72UGFl — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) July 10, 2023

Todo parece indicar, que la funcionaria estaba intentando explicarle algo a la mujer y parece que a la viajera no le gustó y empezó a insultarla en inglés.



El hombre que estaba defendiendo a la agente de migración, le dijo al uniformado que la extranjera le había pegado a la funcionaria.



Cientos de usuarios han criticado, no solo la fata de respeto de la extranjera, sino su pronunciación del inglés. Varios internautas se mostraron molestos por las acciones de la mujer.



Por el momento, el aeropuerto internacional El dorado no se ha pronunciado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá