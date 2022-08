Iba por la Boyacá con 77. De repente me pinché, la rueda se desinfló instantáneamente. Quedé parado frente al local de la foto. "Muy amables" se ofrecieron cambiarme la rueda. No los dejé. Me habían pinchado

Alcaldesa @ClaudiaLopez , ayudaría al menos pedirles papeles del local pic.twitter.com/SPFlv7Ggyw