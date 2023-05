Uno de los dichos más populares de Colombia es: ‘A quien madruga, Dios le ayuda’. Sin embargo, este no es el caso para varios padres de familia de un colegio de la localidad de Puente Aranda, quienes denunciaron los cambios de horarios repentinos de la entidad educativa que afectan a decenas de estudiantes.



Según algunos padres de familia, los directivos de la institución educativa decidieron cambiar los horarios de entrada de los estudiantes sin previo aviso, debido a la nueva organización escolar que estaría adelantado la Secretaría de Educación de Bogotá.



El inconformismo de los padres de varios estudiantes radica en que, el horario de entrada quedó establecido para las 6:00 de la mañana, situación que obligaría a varios estudiantes a levantarse a las 3:00 de la mañana, para alistarse y asistir a las clases.

Denuncian los nuevos horarios de la institución. Foto: City Tv

Mariluz González, miembro de la comunidad educativa, explicó para los micrófonos de CityTv el inconformismo que sienten en estos momentos por la decisión que tomó la rectora del colegio de Bogotá.



“Nos queda muy complicado que cambie los horarios continuamente y que no se nos respete la opinión de nosotros”, afirmó la madre de uno de los estudiantes de la institución.



Además, otros padres de familia argumentan que viven en otras localidades de Bogotá y les parece injusto con los menores de edad levantarlos a las 3 de la mañana para que se alisten para el colegio.

Sus hijos tendrían que despertarse a las 3 de la mañana Foto: City Tv

“Mi hija tiene 6 años y está en primero, con el cambio, la ruta la va a recoger a las 3:50 de la mañana, o sea que la tengo que levantar a las 3 de la mañana, La coordinadora del colegio nos había dicho a comienzo de año que las niñas iban a ingresar a las 7 de la mañana por las horas de sueño que debían tener”, destacó la mamá de familia.



Otros padres están pensando seriamente en la idea de retirar a sus hijos del colegio ubicado en la calle 13. Algunos afirman que los menores son transportados en rutas escolares particulares porque no viven en inmediaciones de la institución y estas les explicaron que no pueden recoger a los niños con el nuevo horario.

“Me toca sacar a la niña del colegio porque la ruta no me la puede traer, y yo tampoco la puedo traer o llevar. Tampoco la voy a exponer, porque tiene 11 años, para que vaya en TransMilenio y vuelva”, explicó una acudiente.



Además, mostraron su descontento con las personas que prestan el servicio particular de la ruta escolar porque han aumentado la tarifa para llevar y recoger los niños del colegio de la localidad de Puente Aranda.



“Las rutas también nos están cobrando muchísima plata, antes no nos cobraban todo eso. El 90% de los estudiantes viven en otras localidades, como en Kennedy, Patio Bonito, Bosa y Soacha”, indicó Mariluz González.



Por ahora, las directivas del colegio no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia que están realizando los padres de familia sobre el nuevo horario y que afecta a decenas de estudiantes.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con reportería de María Paula Belalcázar, periodista de CityTv

