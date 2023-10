Denuncian presunto abuso policial en Chapinero: esto responden autoridades de Bogotá

En la localidad de Chapinero, unos jóvenes denunciaron que miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá abusaron de la fuerza en medio de un procedimiento de captura por porte de estupefacientes.



Los sucesos ocurrieron en la calle 65 con 13. Los jóvenes se encontraban en un vehículo, saliendo del parqueadero de un establecimiento nocturno, cuando fueron abordados por los uniformados.



"Ellos me dijeron que me orillara para un registro, accedí. Empezaron a revisar el automóvil de una manera grosera, me pidieron mis documentos y al registrar el vehículo encontraron dos 'tusis' ", dijo uno de los jóvenes para CityNoticias.



El presunto afectado del hecho agregó que lo "cogieron de mala gana" y que "lo tiraron al piso.



"Me golpearon, me aplicaron 'taser', que no vi la necesidad realmente porque accedí a todo lo que me estaban diciendo", indicó.



Lo que dijo la Policía

Ante los hechos, el Teniente Coronel Germán Andrés Saavedra aseguró que el joven capturado intentó agredir a los policías, por lo que estos tuvieron que recurrir al "uso legítimo de la fuerza para poderlo reducir".



"Se le hace un registro y se le encuentra en su poder seis gramos de 'tusi' (...) esta persona, al momento de leer sus derechos, se torna violento, utilizando palabras soeces, empujando a nuestros uniformados", explicó.

Las autoridades agregaron que en el vehículo registrado hallaron tres recipientes plásticos con cocaína rosa, también conocida como 'tusi', y que utilizaron elementos permitidos para lograr esposar al joven capturado.



"Accedemos a hacer el uso legítimo de la fuerza para poderlo reducir y poderlo trasladar ante la autoridad competente", añadió.



El capturado, por lo tanto, será investigado por los delitos de porte de estupefacientes y por ataque a servidor público.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con reportería de CityNoticias