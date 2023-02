“Chapinero soy yo, soy el edil de Chapinero, váyase a trapear por allá su barrio al sur”, dice un hombre en un audio enviado a Daniela Sierra, propietaria del bar Colorshot, en esa localidad en Bogotá. La joven denuncia supuestas intimidaciones por parte del sujeto, quien se presentaría como edil, a veces como candidato a edil y como profesor universitario.

Sierra remodeló el bar y realizó la reinauguración el pasado 3 de febrero. A la multitudinaria fiesta, asistió el hombre identificado como Mauricio Martínez.



“Pidió varias cosas y no las pagó. Al final cuando se le cobró dijo que al día siguiente pagaba, que no había problema porque él era profesor de la Javeriana y futuro edil de Chapinero. Me dejó anotado su número de teléfono y el tema quedó así”, comentó Sierra para EL TIEMPO.



Según la denunciante, Martínez volvió al bar el 10 de febrero, solo que no se acercó para pagar lo que debía, sino para dejarle una carta escrita a mano.

“Apreciada, Daniela. El pasado fin de semana te colaboré casi toda la noche con el control del baño. Pedí un set de aguardiente (…), dejo a consideración cuánto te debo porque esa primera noche ni una Coca-Cola. Te falta personal en el baño. Cordialmente, Mauricio Martínez, edil de Chapinero”, se lee en la hoja.

Carta. Foto: Cortesía Daniela Sierra

Sierra negó su petición y le insistió que fuera a la caja a pagar, pero Martínez abandonó el lugar.

“El lunes le escribí. Le dije que me parecía una falta de respeto. Ahí empezó todo. Me envió audios diciéndome que él era el edil de Chapinero, que me iba a cerrar el ‘antro’ por tacaña, por amiga de tal persona, por ser una borracha y drogadicta, una cantidad de cosas. Me envió stickers de contenido sexual y fotos de él”, relató.



En los chats de WhatsApp y audios que Sierra le compartió a este diario y que también han publicado sus amigos en redes sociales, el hombre la habría insultado. “Espero que este fin de semana le cierren su antro. Vieja ridícula. Chapinero soy yo, soy el edil de Chapinero, váyase a trapear por allá su barrio al sur”, le dijo.

Amenaza, miente, se burla y se aprovecha de su “posición” para no pagar. Además, como alcanzan a ver, acosa y envía fotografías desnudo a la dueña del lugar.



Alto representante de Chapinero, señor Martínez.



Para la propietaria del bar, el tema de la cuenta pasó a un segundo plano. Ahora, busca conocer por qué el sujeto estaría actuando de esa forma contra ella: “Quiere abusar de un supuesto poder que ni siquiera tiene. Una persona que llega a Chapinero con pitos, volantes, información de que va a ser edil de Chapinero… Negocio que no le quiera hacer lo que él dice, entonces, ¿va a usar ese supuesto poder para intentar cerrarlo o quién sabe qué hacer?”.

¿Es edil o candidato a edil de Chapinero?

Martínez le aseguró a este medio que hace unos años conoció el bar: “En la primera versión de ese bar, se expendían drogas. Allá estaban los drogadictos. Llegué a ese bar porque me invitó un amigo. Daniela me invitó a la reinauguración de su antro”.



“Ese día, por haber sido edil de Chapinero y soy candidato actual de Chapinero a edil, le hice el favor de cuidarle el baño. No fue capaz de botarme una gaseosa. Esa noche pedí un trago de aguardiente, esa es la gran cuenta que me está cobrando. A los ocho días ni las gracias me dio y le pedí una cerveza de 10 mil pesos, que en el mercado vale 2.500 pesos. Y esa es la gran cuenta”, expresó.



Al cuestionarle por qué se presentaba como candidato a edil, como lo habría escrito en una carta, lo negó. “Nunca me he presentado en ninguna carta, que me muestre la carta. Fui candidato a edil y fui edil en el siglo pasado, tengo 60 años”, dijo evidentemente exaltado y cortó comunicación.

Sierra rechazó tales acusaciones; aseguró que en su establecimiento no se expenden drogas y negó que lo hubiera invitado a la reinauguración.

La Alcaldía de Chapinero constató que el señor no hace parte de los ediles actuales de la Junta de Acción Local. EL TIEMPO consultó al partido Nuevo Liberalismo sobre la supuesta candidatura, pero no ha recibido respuesta.



“Vamos a acompañar a la señora Daniela a poner una denuncia porque este tipo no quiere pagar una plata y estaría incurriendo en comportamiento que se pueden concebir presuntamente como una extorsión porque les dice que como edil de Chapinero les va a cerrar el bar”, expresó el edil Edmundo José David López.

