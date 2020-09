Buscan a familiares de Cándida Paulina Araújo

Vecinos del barrio San Jorge Sur (Rafael Uribe Uribe) buscan a la familia de Cándida Paulina Araújo de Escorcia, una adulta mayor que ronda el sector y que vive de un auxilio del gobierno y de un poco dinero que gana barriendo las calles.



"Yo no le conozco familia. A ella le dejaron hacer su 'cambuchito' en el tercer piso de un casa. Pero a mí me ha partido el corazón su situación, con el tiempo le hice las vueltas... le saqué cédula y logré que el Gobierno le dé un subsidio con el que ella", cuenta una vecina del sector, quien organizó un 'Se busca' de la familia de la mujer.

A esta vecina le preocupa lo que le pueda pasar a esta señora de 78 años más adelante: "Ella como que se desorienta. No sabe quién en es su familia... a veces cuenta que tuvo 12 hijos, otras veces dice que tres, o que se le murieron. El Distrito ya me dijo que cuando sea necesario la pueden trasladar a un hogar, pero yo no sé... me gustaría saber si tiene una familia que la pueda querer y cuidar", cuenta.



La adulta mayor responde al nombre de Cándida Paulina Araújo de Escorcia y su cédula dice que nació en Sabanalarga (Atlàntico).



Si usted la reconoce, puede ponerse en contacto al 3167325330.



