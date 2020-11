Se agrava el riesgo por derrumbe en la vía a Tunja

El deslizamiento en la autopista a Tunja reveló un inconveniente mayor al del cierre total del carril oriental. Con la tierra y árboles, también se vinieron abajo toneladas de material de cantera que estaban depositadas en una piscina de lavado. Pero además, según conoció EL TIEMPO, hay otra estanque similar en riesgo.



De hecho, en la tarde de ayer se evaluaba la posibilidad de evacuar a 12 familias adicionales a las cinco que el mismo día de los hechos fueron retiradas del lugar.



Estas familias viven en la ladera de la montaña, por donde baja la quebrada El Choque.

Precisamente, por este afluente se deslizó todo el lodo y tierra que terminó un kilómetro depositándose abajo, sobre la carretera.



Arriba de la montaña se encuentra una cantera que es operada por la empresa Corame. En ese sitio, de acuerdo con fotos aéreas realizadas por este diario, hay al menos una decena de piscinas como la que, en medio de las lluvias, terminó desplomándose el pasado miércoles cerca de las 4 de la tarde.



El deslizamiento está localizado en el kilómetro 64 + 800 metros del carril en sentido Bogotá - Tunja, sector Retiro de Blancos, en jurisdicción del municipio de Chocontá (Cundinamarca).Los habitantes del sector aseguran que ellos ya habían advertido el riesgo que les generaba las piscinas, pero que las autoridades no les prestaron atención.



Deslizamiento en e kilómetro 64 + 800 metros de la autopista a Tunja. Foto: Gobernación de Cundinamarca

“Desde el año 2017, le hemos manifestado a la Alcaldía y a la Corporación Autónoma Regional (CAR) que corríamos riesgo si no suspendían los trabajos en el lugar. Sin embargo, nadie prestó atención”, afirmó Rolando Acosta, habitante del sector.



Rodrigo Chucuasaque, alcalde de Chocontá, asegura que “las lluvias generaron el colapso de una de las piscinas de la cantera, que resultó soltando todo el material de lodo, y se vino con un movimiento de tierra bastante considerable”.



Según el mandatario, algunas personas se están hospedando con familiares y otros tienen hospedaje y comida en un hotel, y los gastos están siendo cubiertos por la empresa de la cantera.



“No hubo ningún lesionado porque, gracias a Dios, el material se dispersó debido a que la pendiente del terreno no es tan pronunciada, entonces en algunos puntos perdió fuerza, y eso fue lo que no generó una tragedia mayor”, explicó Gina Herrera, directora de Gestión del Riesgo de Cundinamarca,la entidad que desde el derrumbe hace presencia en la zona.



EL TIEMPO intentó contactar al gerente de la empresa Corame y aunque se le dejaron mensajes en el celular y de texto, no fue posible obtener su declaración. Cabe aclarar que esta compañía tiene permiso de la CAR para hacer la recuperación de las canteras del lugar, y esos serían los trabajos que vendrían realizando.



Al cierre de la edición, la CAR no se había pronunciado sobre las posibles causas del deslizamiento en el sector Retiro de Blancos. A través de la oficina de Prensa, la entidad señaló que tiene geólogos en la zona CAR evaluado lo sucedido.

REDACCIÓN BOGOTÁ

