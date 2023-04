Otro hecho de inseguridad se reportó en el barrio Ismael Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando cámaras de seguridad de ese sector grabaron el momento exacto en el que los presuntos delincuentes logran ingresar y arrancar un vehículo estacionado en vía pública.



El suceso, conocido por el servicio informativo de City TV, ocurrió a plena luz del día y en frente de un conjunto residencial de ese sector, al sur de Bogotá.

Según información recopilada por ese medio, solo bastaron 30 minutos para que dos sujetos encontraran una estrategia perfecta para ingresar al vehículo y sacarlo de esa zona de la localidad.



El dueño del automóvil dice que cámaras de seguridad registraron el momento y que se ve con claridad cuando los dos hombres rodean el vehículo y piensan en el plan que van a efectuar para cometer el delito.

Videos de cámaras de seguridad serían claves para dar con el paradero del automovil. Foto: CITY TV

Minutos más tarde, uno de ellos logra abrir la puerta del copiloto y en cuestión de segundos, el carro ya había abandonado la calle en donde estaba estacionado.



Fue entonces cuando el dueño del automotor salió a buscar su vehículo y solo encontró el espacio vacío. De inmediato se comunicó con las autoridades, quienes solicitaron una copia de las grabaciones de cámaras de seguridad del sector.



El material sería clave para identificar a los presuntos ladrones y dar con el paradero del vehículo que representaba una herramienta de trabajo para la víctima del suceso.



“Es nuestra herramienta diaria para hacer traslado de materiales, traslado de herramientas, todo lo relacionado con la construcción que es a lo que yo me dedico”, aseguró el hombre en diálogo con City TV.



Así mismo, las autoridades recomiendan no estacionar los vehículos en espacio público o en un lugar donde no haya vigilancia permanente para evitar estos hechos de inseguridad.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

