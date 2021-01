Delincuentes le dispararon por robarle la bicicleta

Otro caso de hurto a bicicletas se presentó esta mañana en Bogotá. Dos ciclistas que se movilizaban a la altura de la calle 170 con autopista Norte fueron sorprendidos por cerca de ocho delincuentes, quienes les dispararon para robarles sus vehículos.

"Como solemos hacerlo frecuentemente en la semana, salimos junto a mi esposa a hacer deporte muy temprano, eran más o menos las 4:00 a.m., cuando muy cerca a la Panamericana de la 170 (sentido Sur-Norte) vimos un carro estacionado del que se bajaron cerca de ocho personas, y sin mediar palabras, uno de ellos me disparó en la pierna izquierda", contó Julián Rojas, víctima del hecho.



Por la velocidad a la que iba, cuenta Rojas, siguió su recorrido cerca 5 metros más. Sin embargo, cuando se detuvo observó que a su esposa la tenían en el piso, propinándole varios golpes, y uno de los malechores tenía un cuchillo de carnicero.



(Además: Ladrones que robaban celular terminaron accidentados y en el hospital)



"Me doy vuelta y les entrego la bicicleta en la mano, y trato de auxiliar a mi esposa porque la persona del cuchillo estaba quitándole el celular. No obstante, tuvimos la fortuna de que un taxista que iba pasando se percató de lo sucedido y les tiró el carro encima. Del susto no vi hacia qué dirección se escaparon con las bicicletas", reitera Rojas.



El mismo conductor del taxi los traslado a la clínica Reina Sofía, donde fueron atendidos. Allí les indicaron que no se pudo, por ahora, establecer si el impacto fue hecho con arma de fuego cacera, o una automática de fogueo.



Lo cierto es que la bala no atravesó la pierna, ni dejó esquirlas ni fragmentos alojados. Lo que si dejó fue un hueco grande a la altura de la rodilla de la pierna izquierda de la víctima.





"Nosotros pusimos el denuncio, porque más allá de lo material, lo impresionante es que le disparen a uno sin que ponga resistencia. Por eso queremos que las autoridades pongan atención y eviten que eso siga ocurriendo, porque no es la primera vez que uno se entera que esto está pasando", finalizó Rojas.

