Se decreta una nueva cuarentena general el fin de semana en Bogotá

Bogotá enfrenta su punto más crítico en el tercer pico de contagios por covid-19. El domingo cerró la ocupación de camas UCI con un 90.5 por ciento, lo que obligó al Distrito a decretar alerta roja, no solo hospitalaria, sino que en toda la ciudad.



Por esta razón, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió hoy, domingo, con el Comité Epidemiológico Nacional para evaluar la evolución de la pandemia en la ciudad y decretar cómo funcionarán las medidas a partir de esta semana.



Por cuarto fin de semana consecutivo, se decidió que la capital entrará en una cuarentena general a partir del jueves 29 de abril a medianoche hasta las 4:00 a.m del lunes 3 de abril.



Durante este tiempo, todo tipo de comercios y establecimientos deberán permanecer cerrados si no son esenciales o no cuentan con los permisos para operar del Distrito. Se mantendrá el permiso a los ciudadanos para hacer ejercicio al aire libre por una hora.



Esto hace parte de la medida de 4x3, que consiste en que durante una semana, cuatro días son laborales (lunes a jueves) y tres para resguardarse en casa (viernes a domingo).



Cabe recordar que el país tuvo la lamentable cifra récord de muertes por covid este domingo con 465 decesos, por lo que el Comité Epidemiológico Nacional ha emitido nuevas medidas de emergencia para las ciudades.

