Bogotá declaró desierta la licitación de buses eléctricos

Bogotá fracasó en el primer intento de incorporar una flota de 594 buses totalmente eléctricos al transporte público y tuvo que declarar desierta la licitación por falta de propuestas al cierre del plazo, pero a partir del 23 de septiembre se iniciará un proceso de selección abreviada para la compra de los vehículos.



La empresa dijo en un comunicado que “la Administración persiste en su propósito de incorporar tecnologías de cero y bajas emisiones, y de esta manera contribuir a mejorar la calidad del aire de Bogotá y la innovación de transporte, así como la calidad del servicio para todos los ciudadanos”.



Pero mientras que Bogotá se enfrenta a la necesidad de hacer un nuevo proceso con las mismas condiciones de la licitación que no prosperó, en Medellín ya se adjudicó un contrato al Consorcio Green Medellín, conformado por la empresa china BYD Industry Company Limited –casa matriz– y BYD Motor Colombia, y se espera la llegada de los primeros 64 buses en noviembre próximo.

La administración municipal informó que los cargadores con los que abastecerán los buses ya fueron trasladados desde el continente asiático y se encuentran en la zona franca de Rionegro, pues hace falta la certificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



En este momento se realizan las pruebas técnicas de los buses, y se instalarán los sistemas de recaudo y se adecuará la imagen corporativa para que empiece su funcionamiento en el sistema Metroplús.



En Cali comenzaron a rodar 26 buses adquiridos por uno de los operadores, y la administración de la ciudad espera abrir en noviembre la licitación para adquirir 110. Hay que señalar que en agosto, en esa ciudad también se declaró desierta la licitación que se había abierto en mayo para la compra de 109 buses eléctricos.



En Bogotá no son claras las razones por las cuales los interesados no se presentaron a la licitación con la que se esperaba adquirir los 594 buses totalmente eléctricos y definir el operador que se encargaría de ponerlos en funcionamiento en las zonas de Perdomo, Fontibón. Suba Centro y Usme.



Estas zonas son atendidas hoy por rutas del antiguo transporte colectivo, hoy llamado SITP provisional, porque los operadores que debían prestar el servicio (Coobús y Egobús) quebraron y nunca pudieron funcionar.



Por eso, la flota eléctrica busca llenar este vacío: para el sector de Suba centro se piensan destinar 91 buses alimentadores; para Fontibón, 112 buses alimentadores; para el Perdomo, 109 buses, entre alimentadores y complementarios; en la cabecera de Fontibón, sector Puente Grande, serán 117 buses zonales; en Usme, 124 alimentadores y 41 vehículos de reserva, para un total de 594 vehículos.



La idea es comprar tres tipologías: padrón para 80 pasajeros, Busetón para 50 pasajeros y buseta de 40 pasajeros.



“En la primera etapa, el plazo del contrato de las concesiones es de 15 años para el proveedor y 10 años para el operador, y, según los cronogramas, se tiene previsto que la flota entre gradualmente a partir del primer semestre de 2020”, anunciaron en TransMilenio.



Con el nuevo proceso de selección abreviada, se deberán mantener la mayor parte de las condiciones de la licitación, aunque los cronogramas tendrán que correrse.

Expertos consultados por el tiempo, que prefieren no dar declaraciones oficiales porque todavía no se conocen las razones del fracaso de la licitación, señalan que los mayores costos para los buses eléctricos siguen siendo una limitante que se suma a las exigentes condiciones que se hacen a los operadores, y eso dificulta una licitación, como lo demuestran los casos de Cali y Bogotá, donde se tuvieron que declarar desiertos los procesos.



Advierten que hay que seguir intentándolo, porque el presente y el futuro de la movilidad son eléctricos. En TransMilenio trabajarán todo el fin de semana para poder abrir el proceso abreviado el lunes.



