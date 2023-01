Las inverosímiles declaraciones de una persona que posó de empleado de la concesión de cementerios en Bogotá sobre la cremación de desaparecidos y el pago de supuestas coimas generaron este lunes una serie de fuertes reacciones en contra. De hecho, la alcaldesa Claudia López calificó las afirmaciones dadas a la revista Cambio como “sandeces” y dijo que podía tratarse de una “colusión” de contratistas denunciados, y el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, las señaló de “atrevidas” y “fantasiosas”. Ambos anunciaron acciones penales.



Por orden del Distrito, todos los muertos por covid-19 en Bogotá son cremados en el cementerio Serafín. Foto:

En la tarde del lunes los secretarios de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y de Gobierno, Felipe Jiménez, radicaron una denuncia contra el autoincriminado Sergio Herrera Venegas por las declaraciones acerca de que en hornos de los cementerios se habrían cremado 300 cuerpos sin identificar y que entre ellos había desaparecidos en el paro nacional (entre abril y mayo de 2021). También por lo que dijo del supuesto pago de 1.500 millones de pesos en sobornos para la adjudicación de la concesión de los cementerios.



Sobre este último hecho, la semana pasada, la hoy exdirectora de la Uaesp Luz Amanda Camacho amplió la denuncia ante la Fiscalía por falsedad en documento público y fraude procesal interpuesta el 15 de noviembre de 2022.



Sergio Herrera Venegas había posado de gerente financiero y comercial de los cementerios. Sin embargo, la concesión Jardines de Luz y Paz certificó que no tuvo ninguna relación laboral, comercial o civil con él. Este es un hecho en el que los socios de la empresa se señalan mutuamente de haberlo llevado, pero niegan que haya desempeñado algún cargo.

La alcaldesa señaló que las declaraciones de Herrera pueden tratarse de una “colusión de corruptos, de cementerios, relleno y basuras, para tratar de intimidar y silenciar a la persona que los denunció”, al recordar que Camacho, como directora de la Uaesp, fue quien denunció al contratista del relleno sanitario Doña Juana, quien tiene demandada a la ciudad por cerca de un billón de pesos.



Y sobre las afirmaciones respecto de la cremación de desaparecidos dijo que “ahora viene a enlodar a toda la Policía y a servidores públicos honestos que trabajan en los cementerios y hornos crematorios y a decir que hubo desaparecidos, sandeces, como que se usaban los servicios de cremación para hacer desapariciones; así, de ese nivel han sido todas sus mentiras y de ese nivel vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Es falso que en Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Esas denuncias las verificamos con la Personería, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, llegaron a ser casos de 79 denuncias de supuestas desapariciones, todos fueron ubicados, vivos y sanos por las autoridades judiciales”, afirmó.



Igualmente se pronunció el director general de la Policía, general Henry Sanabria, quien anunció acciones legales contra Herrera “porque no es cierto que la Policía desapareció a alguien durante las protestas (...). La declaración no solamente es fantasiosa sino atrevida”. El alto mando recordó que en 2019, 2020 y 2021 la Defensoría del Pueblo confirmó que “no se presentó ninguna desaparición forzada”.



Entre los que se pronunciaron al respecto está la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien dijo: “No creo posible ocultar la desaparición de 300 personas solo en Bogotá durante el paro. Tendríamos a familias enteras pidiendo justicia y a las autoridades acorraladas desde hace rato”. Pidió a la Fiscalía llamar al contratista autoincriminado de corrupción.

Siguen apareciendo escándalos relacionados con la Uaesp Foto: Google Maps

Los socios de la concesión



Luz Amanda Camacho, directora de la Uaesp. Foto: Archivo EL TIEMPO

Eder Parada, uno de los socios de la concesión, le dijo a este diario que es “fácilmente demostrable que Herrera Venegas mintió”. Sobre los supuestos sobornos indicó: “No puse ni un solo centavo para la adjudicación de ese contrato, ni recibí dinero”.



En cuanto a la cremación de supuestos desaparecidos dijo: “Para que esto llegara a ocurrir tendrían que estar implicados todos los funcionarios del cementerio, desde vigilantes, operarios, supervisores, administradores; tendrían que haber estado implicados mínimo 11 funcionarios, y eso no es posible”.



Parada aseguró también que entablará acciones legales contra Herrera y dijo que este no ocupó ningún cargo dentro de la concesión y que lo había visto en dos ocasiones, en recorridos por los cementerios. También señaló a Mora de haberlo llevado. “Él aparece porque Dairo Mora nos lo presenta como un empresario prominente en Bogotá; entonces nosotros, iniciando la operación, dijimos ‘vamos a probar al tipo para conocer qué clase de relaciones tiene’. Pero no, efectivamente, no tenía manejo de nada. El tipo llegó cuando ya el contrato estaba adjudicado y nos pidió cargos, pero nunca fue así”, declaró.



Por su parte, Dairo Mora, en conversación con este diario, dijo estar dispuesto a someterse al polígrafo con tal de que se conozca quién dice la verdad y quién miente, y afirmó que fue Parada quien llevó a Herrera a la concesión y que lo vio en dos reuniones. “Él decía ser director comercial de los cementerios del Sur y Serafín”, sostuvo.



Respecto al pago de coimas para que les fuera adjudicado el contrato, negó esos hechos y dijo que a la hoy exdirectora de la Uaesp la conoció cuatro meses después de la adjudicación porque ellos se entendían con la subdirectora de servicios funerarios y alumbrado público.



“Lo que dicen de la doctora Luz Amanda (Camacho) y la doctora Íngrid (Ramírez) es lo más falso que puede haber. Es simple: que la Fiscalía nos cite y nos haga un polígrafo a ver quién dice la verdad y quién está diciendo mentiras”, señaló Mora, quien no obstante afirmó que “en este país sale un pendejo a hablar en los medios y a decir cuanta estupidez se le ocurre, y todo el mundo le cree”.



Y si bien Parada y Mora niegan haber entregado coimas, como lo asegura Herrera Venegas, en la Fiscalía hay una denuncia de la Uaesp en la que un testigo –el mismo que suministró los audios donde un contratista de la entidad concierta cómo eliminar proponentes– dice haber asistido a la entrega de 500 millones de pesos con Mora y otras dos personas. Eso habría sucedido en la calle 85 con 15.



Mora afirmó, además, que las protestas durante el paro nacional en Bogotá se dieron antes de que ellos (la concesión) asumieran la operación y administración de los cementerios distritales y que una vez tuvieron el contrato pidieron la ayuda de la Policía Metropolitana para que investigara las denuncias que él y su esposa (Liliana Mercado) venían haciendo sobre las irregularidades con el manejo de restos y la reventa de mausoleos.





REDACCIÓN BOGOTÁ

GUILLERMO REINOSO- JONATHAN TORO ROMERO