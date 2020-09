De la violencia policial al malestar ciudadano / Opinión

El uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía es una violación a los derechos humanos que termina avivando el malestar ciudadano y minando la confianza pública en las autoridades.



Los acontecimientos recientes reflejan problemas de fondo en la institución y sus procedimientos de atención, pues en algunos casos van acompañados de intimidación, acoso, maltrato y abuso verbal.

Las redes sociales muestran cada vez más videos en donde se evidencian casos de violencia policial. Estas publicaciones pueden estar desnudando una realidad de la cual no teníamos muchos datos e información. Los hechos no siempre son documentados o denunciados por las víctimas.



También es preocupante que una manifestación pacífica desemboque en vandalismo, daños al espacio público y a la propiedad privada: 10 muertos, 140 heridos (62 % son policías), 49 CAI destruidos (cerca de la mitad fueron incinerados), 37 buses de TM y 49 del SITP.



Hay tensión en las calles bogotanas, malestar ciudadano y agresividad; sobre todo en los jóvenes. Hay que recordar que la violencia se alimenta de más violencia.



El tema no es nuevo, aunque viene siendo recurrente, a pesar de la pandemia. Qué ha pasado con las medidas para resolver ese malestar, cuál ha sido el avance de las investigaciones en la Fuerza Pública y qué tanto se han modificado los protocolos para el uso de la fuerza.



Lo grave es que el uso de armas no letales, al final, si son mal utilizadas, están cobrando la vida de los bogotanos. Ya lo vimos con Dylan Cruz y hoy con Javier Ordóñez.



Hay que hacer ajustes y mejorar los protocolos de la policía, pero también hay que modificar los comportamientos ciudadanos que atentan contra la convivencia y el orden público.



Muchas ciudades del mundo están en una situación similar. Expertos y autoridades públicas estudian cómo cambiar las prácticas policiales, sus técnicas de intervención y el uso de armas dependiendo de la situación. En algunas ciudades de Estados Unidos se debate incluso la reducción de recursos.

Hay un gran consenso en mejorar los procesos de selección, formación y capacitación del personal de la policía. Eso significa también cambiar la cultura policiva y volver a los orígenes, a ciudadanos que ejercen funciones de autoridad para garantizar la convivencia y la seguridad de la comunidad.



No es fácil hacerlo en Bogotá, hoy en día tienen demasiadas tareas que les otorga el código de policía y la propia realidad urbana: crimen organizado, tráfico de drogas y personas, violencia doméstica, homicidio, gestión del tránsito, más el control hoy a los casos de violación de las cuarentenas por el covid-19. En este sentido, hay que comenzar por revisar la cargas en los agentes de policía, las presiones que tienen día a día, las agresiones físicas y los eventos violentos que deben atender. Y, por supuesto, depurar las manzanas podridas que afectan la institución.



La formación de policías debe incluir técnicas para reducir la violencia a partir la resolución pacífica de conflictos y el diálogo, el desarrollo de protocolos para el uso de la fuerza en situaciones específicas y la utilización de armas según los niveles de resistencia y el contexto donde se actúa.



Siendo el alcalde la principal autoridad de policía, este debe propender no solo a mejorar los recursos para la institución, sino también a garantizar mecanismos de denuncia de abuso policial y brindar acompañamiento legal a los ciudadanos que han sido víctimas.



El papel de la policía es crucial para las ciudades, pero tampoco se puede exceder en el uso de la fuerza. Es momento de actuar con decisión y mesura para evitar que el malestar ciudadano se eleve a una manifestación más amplia de violencia y agresividad en las calles. Todos tenemos algo que aportar para mejorar la institución y nuestro comportamiento en comunidad.

ÓMAR ORÓSTEGUI