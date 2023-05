El reciente informe del Dane muestra una reducción de 3,1 puntos porcentuales de la pobreza multidimensional en 2022 con respecto a 2021, pasando del 16 % al 12,9 % en Colombia. La mayoría de las regiones, incluida Bogotá, mostraron una disminución de este índice. La incidencia en la capital pasó del 5,7 % en 2021 al 3,8 % en 2022, con una reducción del 1,9 %.



La medición de pobreza multidimensional tiene en cuenta cinco dimensiones: las condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios públicos y vivienda.

Aunque Bogotá fue la región que presentó menor índice, también fue una de las que tuvo una menor reducción, solo después de Valle del Cauca, región que tuvo un aumento en esta cifra.



Gustavo Petro se manifestó frente a los resultados, que han sido los más bajos desde que inició esta medición del Dane en 2010, y reconoció que "la pobreza multidimensional en mucho depende de las alcaldías".

La pobreza multidimensional en mucho depende de las alcaldías. Me tocó reducir a la tercera parte la de la ciudad de Bogotá, y su mínimo fue superado esta vez por la gestión del 2022 con 3,8%



En general felicito a alcaldes y alcaldesas por alcanzar estos resultados importantes. pic.twitter.com/INLIDpuP82 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 23, 2023

Por su parte, Claudia López aseguró que "a pesar de la pandemia el trabajo de los Alcaldes de Colombia ha sido ejemplar para rescatar a las microempresas y familias, recuperar el empleo y reducir la pobreza".

Gracias Presidente por el reconocimiento.

A pesar de la pandemia el trabajo de los Alcaldes de Colombia ha sido ejemplar para rescatar a las microempresas y familias, recuperar el empleo y reducir la pobreza. Logros conjuntos con el gobierno nacional hasta 2022 que seguro… https://t.co/Lk4iHpGeYR — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 24, 2023

Expertos consultados por EL TIEMPO consideran que la reducción de la pobreza multidimensional no puede considerarse un logro particular de la administración actual. En cambio, esto es una muestra de la continuidad entre las diferentes alcaldías en políticas públicas.



"Bogotá siempre ha registrado mejores indicadores de la pobreza multidimensional en relación con otras regiones porque hay una mejor infraestructura de servicios públicos, mejor equipamiento urbano y sólidas apuestas en diferentes sectores, como en educación, por ejemplo", señaló Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana.

De hecho, las cifras de pobreza multidimensional muestran una tendencia descendente desde hace 12 años, a excepción del incremento significativo de tres puntos porcentuales entre 2018 y 2019, cuando esta medición paso de 4,1 a 7,1 por ciento.

Para Felipe Espitia, economista y profesor de la Universidad Javeriana, la pobreza multidimensional "es una variable que da cuenta de lo que ha acumulado la sociedad con el tiempo, no es como la pobreza monetaria, que mide la situación momentánea".



Según Espitia, a pesar del pesimismo que existe sobre el rumbo de la ciudad, estos resultados dan cuenta de una mejora progresiva.



"Aunque para llegar a la alcaldía se hable mal de la gestión del alcalde anterior, las prioridades de las administraciones se mantienen. Hay matices, pero el gasto del Distrito es similar entre uno y otro gobierno", dice Espitia, y agrega que "Bogotá tiene una institucionalidad tan sólida que es muy difícil que una nueva administración se desligue completamente de la anterior".



Ejemplo de ello fue el fortalecimiento en su momento que dio Enrique Peñalosa a Capital Salud tras la alcaldía de Gustavo Petro. También, la inauguración de la segunda torre de emergencias del Hospital de Kennedy, por cuenta de la administración de Peñalosa y, posteriormente, el seguimiento de Claudia López.



Por ello, dice Oróstegui, no se puede establecer una relación directa entre el plan de choque para la reactivación económica de López con la disminución de la pobreza multidimensional. A su juicio, primero hay que conocer las cifras de la situación en pobreza monetaria para hacer un balance. De todas formas, reconoce que "si no se hubiera tenido ese plan quizás el resultado hubiera sido otro".

Lo que sigue haciendo falta por mejorar

A pesar de que la mayoría de indicadores de pobreza mostraron una disminución, como el desempleo, el trabajo informal o la inasistencia escolar, en la ciudad aumentaron otros indicadores como el trabajo infantil, en un 0,8 %; las barreras de acceso a servicios de salud, en un 0,9 %; el bajo logro educativo, en un 1,1 % y los hogares sin aseguramiento en salud, en un 1,5 %.



En materia de género, sigue existiendo una brecha entre los hogares que tienen como jefe de hogar a mujeres y a hombres. Los primeros presentaron niveles más altos de pobreza multidimensional, con un 4,6 frente a los segundos, con un 3,1.



Lo cierto es que la capital mantiene también los índices de pobreza multidimensional en mujeres jefas de hogar más bajos en relación con otras regiones.



Para Oróstegui, sería ideal que la metodología no comparara solamente regiones sino ciudades. Si bien Bogotá se define como una por su población, es clave que se vea a la luz de otras ciudades.

