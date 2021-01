Restricciones en Cundinamarca se mantendrán hasta el 16 de enero

El departamento de Cundinamarca anunció que las medidas restrictivas por el incremento de casos por Covid-19 y la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos se mantendrá hasta el próximo sábado 16 de enero.

La decisión se tomó luego de una reunión entre la Gobernación y la mayoría de Alcaldes departamentales. "Todos coincidimos en ampliar las medidas restrictivas del puente de Reyes, hasta, por lo menos, el próximo sábado 16", dijo Nicolás García,

Gobernador de Cundinamarca.

​

(Además: Terminó la cuarentena y empieza el toque de queda)



Así pues, los 116 municipios tendrán toque de queda de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., prohibición de consumo y venta de bebidas embriagantes en ese mismo horario, y pico y cédula.



"Le pedimos autorización al Ministerio del Interior, el que lo ha visto oportuno. Por lo tanto es una decisión tomada", reiteró García.



Cundinamarca también continúa realizando la ampliación de camas UCI en los municipios de Soacha, Girardot, Sopó, Tocancipá, la Mesa, Funza y Mosquera.



No obstante, el Gobernador aseguró que más allá de las medidas, "lo más importante no es tener disponibles estas unidades, sino no tener que llegar a utilizarlas. Por eso es muy relevante el autocuidado. Lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social".

REDACCIÓN BOGOTÁ