A esta hora las autoridades de Bogotá y Cundinamarca informan de varias problemáticas viales ocurridas a causa de las lluvias que han arreciado en los últimos días.

La Perimetral Oriental de Bogotá informó que hay que transitar con cuidado en el sector de Tilatá debido a que por la lluvia habían restringido el paso a un solo carril, sin embargo, ya los habilitaron. “Después de evaluar el sector Tilatá y de la lluvia continua presentada en la noche anterior, se retoma la movilidad a dos carriles en ambos sentidos en el sector. Hay Alto tráfico vehicular en la zona”.

También recomiendan no desplazarse por la vía Pacho- Zipaquirá pues hubo un deslizamiento de una montaña, un alud de tierra de 40 metros. No ha sido posible retirar la tierra y las piedras de la vía. No hay paso. No se está permitiendo el tránsito peatonal porque son rocas inmensas y peligrosas.

7:15 a.m. #Actualización. Después de evaluar el sector Tilatá y de la lluvia continúa presentada en la noche anterior, se retoma la movilidad a dos carriles en ambos sentidos en el sector Tilatá.

Alto tráfico vehícular en la zona. 🟡 pic.twitter.com/pTUmUigZT0 — Perimetral Oriental de Bogotá (@PerimetralOB) December 7, 2022

Siga aquí las alertas:

#OjosEnLasVías, Salvando vidas.⚠️👁️Cuando llueve, las llantas de tu moto pueden perder adherencia en el asfalto, aumentando la distancia necesaria para frenar. Ten en cuenta esta recomendación para llegar seguro a casa:👇 pic.twitter.com/NpuLYwTP1B — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 7, 2022

8: 50 a.m. Bomberos de la estación Marichuela controlan riesgos por un fenómeno de remoción en masa que se presentó en la carrera 3 este con calle 49c Sur. En el sitio se vieron afectadas cinco viviendas y 10 familias. No se reportan personas lesionadas. El área se encuentra asegurada. Se solicitó apoyo de Idiger, Integración Social y Acueducto.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com