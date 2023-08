El candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que su “apuesta fundamental” será la cultura ciudadana y que con eso espera generar cambios en los comportamientos de los bogotanos, en la movilidad, la seguridad, el manejo de los residuos y en la protección del medioambiente, entre otros temas.



La afirmación la hizo este lunes el aspirante del Nuevo Liberalismo en entrevista con EL TIEMPO, la primera de una serie que este diario publicará con los aspirantes más opcionados a reemplazar a Claudia López.



No obstante, afirmó que no va a poder lograrlo solo y que necesita la colaboración de los ciudadanos. “Mi apuesta será hacerme cargo de lo que me corresponde como alcalde y espero que los ciudadanos me colaboren”, aseguró Galán.



El exconcejal destacó que la cultura ciudadana fue uno de los aciertos de Antanas Mockus y que así como lo hizo el hoy exalcalde, él también espera generar cambios en el comportamiento de los bogotanos.



Al lado de la cultura, Galán considera que se necesita seguridad. Reconoce que este es el tema que más lo “obsesiona”. Propone mejorar las capacidades de la Policía, quitándole funciones administrativas, como el sellamiento de establecimientos y contravenciones, y de vigilancia, como las de las estaciones de policía. Dice que es un “error” crear un cuerpo de policía local, como propone López.



Galán cree que las estrategias de seguridad están fallando porque atacan a un solo actor de la cadena delincuencial y no se enfocan en todos los eslabones. Además, considera que se deben enfocar los recursos de la ciudad en mejorar la capacidad operativa e investigativa de la Policía frente a las bandas delincuenciales, a fin de garantizar que los integrantes se queden en la cárcel y no salgan a delinquir.



Carlos Fernando Galán, candidato por el Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo particular

El candidato precisa que la política de seguridad debe contemplar mejor tecnología, como cámaras de identificación facial y de placas de vehículos y que generan alertas ante algún comportamiento anómalo. Un tercer punto es apoyar a las víctimas de delitos, quienes, en su opinión, están “abandonadas”, y facilitar la denuncia.



El candidato, igualmente, señala que le dará continuidad a la primera línea del metro como está contratada, lo mismo que las manzanas de cuidado, y no cree que se deba cambiar el pico y placa, aunque esta restricción sí debe obedecer a evaluaciones técnicas.



Si bien no plantea cambios de fondo en los esquemas de financiación de infraestructura (endeudamiento, impuestos y valorización), dice que se debe “reducir el gasto del Distrito para mantener el nivel de deuda” y que hay que hacerle una reingeniería al IDU.



En cuanto a la congestión vial, precisa que se necesita “gestión, orden y autoridad en las calles” y propone que cada una de las vías principales tenga una gerencia que trabajará con policías y agentes de tránsito. “Hay herramientas legales que permiten levantar esos vehículos que se parquean 5 o 10 minutos en la vía”, asegura.



El espacio público lo califica como “deficiente”, promete que trabajará para que haya estándares y que privilegiará la concertación y el diálogo con los vendedores ambulantes, para definir y organizar las zonas de ocupación. Afirma que con las obras del metro y de la 68, la Cali y la Caracas se van a generar más metros cuadrados de espacio público.



REDACCIÓN ELTIEMPO

GUILLERMO REINOSO

