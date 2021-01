Bar en Chapinero y gallera en Bosa, sitios de nuevas fiestas ilegales

No aprendemos. En la noche del segundo día de confinamiento, la Policía Metropolitana de Bogotá encontró dos establecimientos en los que estaban más de 50 personas ingiriendo alcohol, con juegos de azar e ignorando todas las medidas de bioseguridad en dos localidades de la ciudad.

La primera de ella se dio en Engativá, donde, por medio de un operativo conjunto entre varias entidades distritales y policiales, ubicaron un establecimiento que estaba funcionando a puerta cerrada y que contaba con campaneros afuera del local con radios de comunicación para poder ingresar a las personas.



"Al llegar al lugar no nos permiten la entrada. Sin embargo, una de las personas que se encontraban al interior hizo una llamada a la línea 123, manifestando que no la dejaban salir. Lo que nos permite a nosotros dar la llamada al cuerpo de bomberos para abrir la puerta", explicó el Mayor Miller Rojas, Comandante Estación de Policía de Engativá.



En el establecimiento fueron encontradas varias personas en estado de ebriedad, y múltiples cajas de licor escondidas debajo de las sillas, las cuales fueron dejas a disposición de las autoridades, ya que al parecer podrían estar adulteradas.



"Al interrogar a algunas mujeres que allí se encontraban, nos manifiestan que estaban desarrollando el trabajo de la prostitución. Al verificar la documentación del establecimiento y las normas de bioseguridad nos percatamos de que no están en regla", afirmó Rojas.



Este lugar fue sellado, y a las personas se les entregó una orden de comparendo por violar las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor.



Establecimiento encontrado en Bosa, en el barrio Santa Fe Foto: Archivo particular

Del mismo modo, en el barrio Santa Fe, en la localidad Bosa, las autoridades encontraron un establecimiento de dos pisos, en el cual estaban vendiendo licor a más de 50 personas, entre ellas un menor de edad.



"Se recibe una llamada de alerta donde nos indican un posible establecimiento que funcionaba a puerta cerrada. Las patrullas de la Policía se dirigen al lugar encontrando a estas personas", dijo el Teniente Coronel, Simón Cornejo, oficial de inspección de la MeBog.



En la verificación encontraron juegos de azar, venta y consumo de alcohol, así como una gallera. El establecimiento fue cerrado por 10 días, y se impusieron los comparendos respectivos.



"Llamamos a los padres del menor de edad, y se le impuso a ellos el comparendo, por estar fuera de la casa incumpliendo con las medidas", reiteró Cornejo.



Cabe aclarar que la cuarentena generalizada irá hasta el próximo 12 de enero, y las autoridades hicieron el llamado para que los bogotanos acaten la norma.

REDACCIÓN BOGOTÁ