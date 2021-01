'Se está incrementando la carga viral en la ciudad': Claudia López

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio el balance del segundo día de cuarentena generalizada en la capital, en medio de un recorrido por el Laboratorio Distrital de Salud Pública. "Se redujo sustancialmente el número de vehículos que salieron. La gente se quedó en casa y no se fue de puente. Por el contrario están llegando muchos de ellos a la ciudad", expresó la mandataria.

Según el Distrito, durante este puente de reyes "van a retornar cerca de un millón de ciudadanos". López hizo la recomendación de que lo hagan "con todas las medidas de bioseguridad, con las ventanas abajo y con tapabocas, y cuando crucen el peaje se vayan directico para la casa".



No obstante, Alejandro Gómez, secretario de Salud de la ciudad, manifestó que están concentrando sus esfuerzos en las pruebas PCR realizadas en el Laboratorio Distrital de Salud Público y donde verifican si se ha incrementado la carga viral.



"Estamos haciendo cerca de 6.000 pruebas al día. Antes este espacio hacía pruebas biológicas y molecurales", dijo Gómez.



(Lea: INS dice que no ha detectado nueva variante de Sars-CoV-2 en el país)



Del mismo modo, Mary Luz Gómez, encargada del laboratorio, manifestó que en este espacio dedicado a las pruebas se han incrementado los trabajadores "se duplicaron, pasando de 70 a 140 personas".



La Alcaldesa afirmó que "debido a la alerta roja programamos turnos de 24 horas, para verificar las variaciones y velocidad de las pruebas tomadas, que tienen una carga viral más alta".



López resaltó que las localidades de Usaquén Suba, Engativá, Teusaquillo, Kennedy y Fontibón presentan una variación en la carga de virus (que crece a una velocidad muy alta según la mandataria)."Todavía no sabemos si es por un diciembre muy complicado, o si es algo más. Si es solo diciembre se debería estabilizar, de lo contrario sería algo más, (como la nueva cepa)", expresó.



De todos modos, según el Distrito esto solo se podrá determinar al finalizar las dos semanas propuestas de confinamiento. "Quédense en casa, tomen las medidas de autocuidado, abran las ventanas, mientras determinamos a qué se debe este cambio en la velocidad", finalizó la Alcaldesa de Bogotá.



Cabe aclarar que la ciudad estará en confinamiento generalizado hasta el próximo 12 de enero, y a partir de allí las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo continuarán en cuarentena sectorizado, teniendo en cuenta los hallazgos epidemilógicos sobre este incremento en la carga viral, hasta el 17 de enero.

REDACCIÓN BOGOTÁ