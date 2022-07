El pasado lunes se conocieron los resultados de la tercera convocatoria del programa distrital ‘Jóvenes a la U’, que seleccionó a 5.453 jóvenes para recibir el 100 por ciento de su matrícula en el programa técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario de su interés. Ellos podrán acceder a educación superior en 43 universidades aliadas, públicas y privadas, en todo el territorio nacional.



‘Jóvenes a la U’ es un programa de acceso y permanencia a la educación superior, 100 por ciento gratuito, en el que la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), los Fondos de Desarrollo Local (FDL) y las instituciones de educación superior realizan los aportes necesarios para cubrir la matrícula de los beneficiarios en los programas que fueron admitidos en las diferentes instituciones.



Además, los beneficiarios de las becas del Distrito reciben un apoyo monetario, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, por cada semestre académico que cursen; esto es con el objetivo de favorecer su continuidad en los programas de educación.



Los requisitos para participar en la convocatoria son: ser menor de 28 años, tener un título bachiller, haber presentado la prueba Icfes y no haber sido beneficiario de la iniciativa en semestres anteriores. De ser seleccionados, mientras estén estudiando, deberán cumplir con una pasantía social como retribución.



Quienes logren este beneficio podrán acceder a más de 500 programas de pregrado en áreas como ingenierías, ciencia de datos, licenciaturas, medio ambiente, industrias creativas, turismo, ciencias exactas, ciencias del cuidado, entre otras áreas.



En EL TIEMPO hablamos con algunos de los jóvenes que iniciarán sus vidas profesionales en el segundo semestre de 2022 y que gracias al programa podrán tener una nueva opción.



Johan González, 22 años

Johan, quien reside en el barrio Porvenir en Bosa, terminó el colegio a sus 18 años, pero no pudo acceder a la universidad debido a que a esa edad se convirtió en padre y tuvo que empezar a trabajar para cubrir sus gastos. Sin embargo, él se inscribió a ‘Jóvenes a la U’ y quedó seleccionado, por lo que próximamente podrá empezar sus estudios de ingeniería de sistemas en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Tania Beltrán, 20 años

Esta joven, que vive en la localidad de San Cristóbal, durante casi tres años estuvo buscando alguna beca para poder cumplir su sueño de ser arquitecta. En esta tercera convocatoria del programa salió seleccionada y podrá estudiar en la Universidad de Los Andes. “Cuando obtenga mi título profesional quiero ejercer acá en mi país, es una forma de agradecer que me dieron la oportunidad de estudiar”, dijo.

Nicol González, 18 años

Nicol, quien se considera una joven responsable, dedicada y amante de estudiar, le contó a este diario que si no hubiese sido beneficiada en esta tercera convocatoria, le habría tocado dedicarse a trabajar para ahorrar dinero y más adelante mirar la posibilidad de entrar a estudiar. “Mi sueño es ser profesional, ser un ejemplo para mis hermanas menores y ayudar a la gente que lo necesita”, agregó.

Brayant Zamora, 25 años

Brayant es uno de los jóvenes que salió beneficiado en la primera convocatoria de ‘Jóvenes a la U’. Al día de hoy se encuentra cursando tercer semestre de ingeniería electrónica y asegura que este programa es un sueño porque le ayuda a cumplir el deseo de ser profesional a muchos jóvenes. “Si no me hubiesen aceptado, me habría ido porque mis esperanzas para un estudio profesional eran muy escasas”.

Karol Becerra, 22 años

Esta joven, afrocolombiana y madre, quien reside en la localidad de Bosa, vio la convocatoria en redes sociales y decidió postularse. “Fui una de las seleccionadas para iniciar la carrera universitaria en la Universidad del Rosario, lo cual agradezco, ya que, de no haber sido seleccionada quizás hubiese optado por un préstamo o renunciar a mi más grande anhelo de ser enfermera”, explicó.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

