Al día se cometen 13 hurtos, en promedio, usando motocicletas

Los videos de violentos hurtos cometidos por delincuentes que se movilizan en motos, y que se han difundido ampliamente en las últimas semanas en redes sociales y medios de comunicación, revivieron el debate sobre si se deben imponer más exigencias a los motociclistas para circular en la ciudad, como estrategia para contener el uso de estos vehículos en atracos y homicidios.



El episodio ocurrido la madrugada de este jueves, en una calle del barrio La Europa, en la localidad de Engativá, cuando cuatro hombres, en dos motos, rodearon, golpearon, arrastraron y robaron a un ciclista, es apenas una muestra de lo que está ocurriendo.

(Le puede interesar: Motociclistas, ¿a ponerse de nuevo el chaleco reflectivo en el día?)

La medida que están contemplando las autoridades –y que es, hasta ahora, una idea que el secretario de Seguridad, Hugo Acero, viene defendiendo como experto en la materia– es que se vuelva al uso del chaleco reflectivo con la placa estampada durante el día, y no solo en la noche, como ocurre actualmente.



“Tiene varios efectos. Uno que es bueno es que reduce el hurto de motos porque se tienen que robar chaleco, casco y moto; lo segundo, un chaleco da visibilidad, lo que ayuda a reducir lesionados y muertes, y los controles son más efectivos porque en un retén, si encuentro una persona cuyo número en el chaleco no coincide con la placa, es posible que sea un ladrón”, explicó Acero.



Adicionalmente, esta medida impediría que se tomen acciones más estrictas, como la restricción de la circulación de parrilleros hombres en determinadas zonas de la ciudad, como ocurrió en el primer semestre del 2018, entre la calle 100 y la avenida Primero de Mayo, y los cerros orientales y la carrera 68.



En esa época se probó por cinco meses, y tras un análisis de la Administración Distrital de entonces, y de algunas universidades, se concluyó que el impacto de la medida no fue el esperado.



“Si miramos la cantidad de hurtos que se cometen en Bogotá comparada con la cantidad de motos, representa el 1,1 por ciento. Tenemos 485.000 motos. En el 2020 se reportaron 82.567 hurtos a personas, de los cuales en 4.919 casos hubo una participación de una motocicleta”, informó el funcionario.



Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, está de acuerdo con Acero en cuanto a la implementación del chaleco en el día. “La medida tiene sentido y la experiencia muestra un impacto en la reducción del delito, siempre y cuando se cuente con la tecnología para identificar la placa del chaleco reflectivo y se mejore el proceso de investigación criminal”, sugirió el experto.

(Para seguir leyendo: Estudio revela que restricción a parrillero no reduce el crimen)

No obstante, lanzó tres advertencias. La primera es que la autorización de este tipo de iniciativas depende del Congreso de la República; la segunda, que las organizaciones de motociclistas son muy fuertes y suelen oponerse a medidas de este estilo con protestas intensas, y, finalmente, “si bien hay varios hechos de inseguridad donde se vio involucrado un motociclista o parrillero, hay que tener cuidado de evitar la discriminación”, dijo Oróstegui.

Los reparos

Justamente, los motociclistas consideran que esta no sería la solución para desligar estos vehículos del crimen. Andrés Méndez, líder de una organización de usuarios de motos, dio su punto de vista. “Durante el día no es necesario y no sería viable para un motociclista. Por ejemplo, a los que más la usan, que son los mensajeros, les ponen un comparendo y les descuadran su arriendo, su familia. Habría que tener clara la normativa para que los agentes de tránsito no la puedan manipular”, expresó Méndez.



Por su parte, el experto en políticas públicas y seguridad ciudadana Johan Avendaño considera que esta es una medida situacional que ayudaría a tener una relación entre la placa y el chaleco, pero que no hay garantías de que se pueda hacer un control de su aplicación en una ciudad de casi 8 millones de habitantes.



“La recomendación que quisiera hacer es que pareciera que estamos apagando incendios con paños de agua tibia, hay que buscar las causas de inseguridad; no se trata de más policías, hay que buscar cuál es la raíz de la generación de las condiciones de seguridad”, argumentó Avendaño.



Como parte de las acciones que ya se están implementando por la Policía Metropolitana de Bogotá, se establecen diferentes puntos de control en avenidas claves de la ciudad. El coronel Nelson Quiñones Manchola, comandante operativo de la Policía Metropolitana, manifestó que son ocho los retenes móviles con los que se está vigilando la ciudad. “Estamos en los ejes viales que, por referencia de denuncias, son los más afectados por actores que se movilizan en moto. Estamos identificando a domiciliarios que usan prendas para simular que están trabajando en una empresa domiciliaria”, dijo.

(Además: Escalofriante relato de un paseo millonario ¿se reactivó modalidad?)

Localidades donde más roban en moto

El coronel Nelson Quiñones Manchola, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), explicó que se están adelantando planes de control y campañas de prevención de delitos en las calles. Las autoridades tienen identificados puntos críticos donde ocurre la mayor cantidad de delitos con participación de motos, y las localidades más afectadas son Kennedy, Suba, Bosa y Engativá. Según explicó el oficial, estas labores de control empiezan a las 4 de la mañana, y se extienden hasta las horas de la noche.



“El mensaje es informar cualquier anomalía. Estas personas quieren evadir el actuar de la justicia alterando la moto, simulando ser domiciliarios, pero se identifican porque están pendientes de los demás, y no de su trabajo”, advirtió el coronel Quiñones.

ÓSCAR MURILLO