Se ha vuelto común ver las calles con bolsas de basura atiborradas en los postes de luz, así como regueros de residuos sólidos en los andenes, cerca de los contenedores. Por eso, la Uaesp, la alcaldía y la Policía han aumentado el monitoreo en la ciudad.



Este año ya van más de 700 comparendos a ciudadanos y negocios comerciales por malos comportamientos en este sentido. Desde sanciones pedagógicas hasta multas económicas son las que tendría que pagar si hace alguna acción en contra de la limpieza del espacio público de Bogotá.



Multas por mal manejo de basuras. Foto: Archivo EL TIEMPO

Son 15 comportamientos prohibidos relacionados con el mal manejo de residuos que se consignan en el artículo 111 del Código de Policía. Tanto ciudadanos como empresas de recolección deben evitar caer en ellos.



La acción que se lleva la sanción económica más elevada es para las empresas recolectoras. Esta consiste en no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa a menos de que haya divulgado y justificado con la comunidad un cambio en el horario.



Este mal comportamiento tiene que pagar una sanción de 1'237.344 pesos para 2023 por cada hora de retraso. Esto es una multa tipo 4, es decir, de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multas económicas para los ciudadanos

Otros comportamientos a los que les aplica la multa tipo 4, es decir, de 1'237.344 pesos son arrojar en las redes de alcantarillado y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, escombros, combustibles; y arrojar este tipo de basuras (incluidas llantas) en el espacio público o en bienes privados.



No recoger las heces de su mascota y dejarlas en el espacio público también es un comportamiento multado en el Código de Policía, por un valor de 154.668 pesos (tipo 1, es decir, 4 smdlv), según el artículo 124.

Puntos críticos de arrojo de basura en Bogotá. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

Mientras que contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados tiene una sanción de 618.672 pesos, que equivale a 16 smdlv (tipo 3).



Finalmente otros comportamientos generan una multa tipo 2, que corresponde a 8 smdlv, es decir, 309.336 pesos para 2023. Entre ellos: no realizar las prácticas adecuadas para evitar la proliferación de vectores (organismos que transmiten enfermedades infecciosas, como las ratas) en los predios urbanos; no permitir campañas de salud pública; instalar contenedores para la disposición de basuras, sin autorización; y transportar escombros en medios no aptos.

Otro tipo de sanciones por mal manejo de basuras

Comportamientos como disponer de forma inadecuada animales muertos o partes de estos dentro de los residuos domésticos tiene una amonestación, al igual que dificultar la actividad de barrido y recolección de la basura. Esto significa, que se hará un llamado de atención y se solicitará al ciudadano no reincidir.

#Basura ¡Pilas! Refuerzan controles a quienes saquen basuras a destiempo. Trabajadores de un restaurante en Quinta Camacho, además de pagar multa, tuvieron que recoger decenas de bolsas que habían dejado en un poste. pic.twitter.com/NXz2LXrmHM — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) July 6, 2023

Los siguientes comportamientos implican una sanción pedagógica o deber de participar en programas comunitarios:



- Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del

servicio.



- No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la

basura.



- Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el

contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su

recolección



- Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez

efectuado el reciclaje.



Sin embargo, incumplir esta medida tiene como consecuencia una multa tipo 1 (154.668 pesos) y reincidir en el comportamiento tiene como sanción económica 270.669 pesos, es decir, la misma multa tipo 1 pero aumentada en un 75 %.

