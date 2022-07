En la primera temporada de lluvias del año en Bogotá, que comprendió los meses de marzo, abril, mayo y junio, se produjeron 1.969 afectaciones, que dejaron 467 familias damnificadas, para un poco más de 2.000 personas afectadas.



Sin embargo, Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión y Atención de Riesgos (Idiger), sostiene que si bien ha sido una temporada fuerte, la ciudad no vivió grandes emergencias –frente al registro de años anteriores e incluso a 2010 y 2011, cuando se presentaron graves inundaciones y deslizamientos–, y argumenta esto con base en que los diferentes organismos se han ido preparando cada vez más en prevención y atención.



“El Ideam ha venido manifestando que el fenómeno de la Niña se mantiene y que las precipitaciones promedio en estos meses de junio, julio y agosto, cuando deberían descender, por supuesto que continúan. El Idiger viene adelantando un proceso de verificación de esos promedios, y hoy seguimos teniendo unas precipitaciones bien importantes en el Distrito Capital”, advierte Escobar.



En efecto, las lluvias cedieron en los últimos días y en la ciudad se han vuelto a tener mañanas y tardes soleadas, como ocurrió el pasado fin de semana, pero también se presentan días húmedos.



Y si bien por efectos del fenómeno de la Niña se espera que continúen las precipitaciones, aunque un poco más moderadas, los organismos de atención y prevención de riesgos en la capital señalan que continúan en alerta, pues se espera que la segunda temporada sea más intensa, como tradicionalmente ha ocurrido.



Hasta ahora, los eventos más comunes por las lluvias han sido los volcamientos de árboles. En la primera temporada del año se registraron 1.476 reportes, los cuales fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Batallón de Atención de Emergencias –la unidad militar que apoya estas labores en la capital–. Estas emergencias dejaron daños en vehículos y en redes de servicios públicos, principalmente. Por fortuna, no hubo víctimas fatales, solo dos personas resultaron lesionadas.



Las inundaciones de viviendas y sótanos, con 267 registros, fueron la segunda afectación causada por las lluvias en los últimos meses.



Estos eventos, según el Idiger, se presentan particularmente en sectores como Galerías, la calle 82 con 15, Lago y El Chicó. “Hay una responsabilidad compartida de los propietarios por la falta de mantenimiento de los sistemas de bombeo de estas zonas (sótanos) que están por debajo del nivel del andén o que sus ingresos están muy cerca de la vía”, asegura.



El movimiento en masa (deslizamientos) fue otro de los hechos que se debieron atender en la ciudad en esta primera temporada de lluvias del año. La entidad distrital reporta 125 casos, con afectación a 1.963 personas.



Todos han ocurrido en la cordillera Oriental, desde la localidad de Usaquén y Chapinero, pasando por Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar. Sin embargo, el hecho más crítico ocurrió en el sector de Tocaimita, en el suroriente, donde, según el Idiger, 30 predios presentan riesgo, de 180 evaluados.



El Idiger indica que desde 2011 ha venido sacando documentos técnicos –se han expedido 16– y recomendaciones de no ocupación en esa zona de Usme, al tiempo que trabaja en procesos de reasentamiento de las familias. “Desde Usaquén hasta Ciudad Bolívar hemos identificado zonas que son inestables y donde, por condiciones particulares, la población no acata las recomendación de no hacer vivienda de origen informal, y Tocaimita es uno de esos casos”.



En ese sector de la ciudad el Distrito entregó 102 ayudas en especie a 31 familias damnificadas. Otras 23 iniciaron el trámite para beneficiarse de ayudas económicas con el fin de que puedan pagar un arriendo en otro lugar.



En la primera temporada de lluvias del año también se presentaron hechos por inundación y encharcamientos en vías. Estos ocurrieron principalmente por el taponamiento de sumideros y alcantarillas. En total se registraron 78 emergencias, que fueron atendidas por el sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático.



Con respecto a esos casos, el director del Idiger hizo recomendaciones a los ciudadanos para que no boten basura, ni papeles ni residuos a las calles, porque estos son arrastrados por las aguas hasta las alcantarillas y terminan causando taponamientos e inundaciones. El llamado también es a los recicladores que abren las bolsas y dejan basura en el piso.

“La Administración distrital ha venido haciendo importantes inversiones para renovar los sistemas de drenaje en muchos sectores, pero todos debemos aportar para que tengamos una movilidad adecuada, no tengamos ingreso de aguas negras o servidas a nuestros negocios, y mediante un mantenimiento adecuado de las cajas de inspección garanticemos una buena entrega a la red de alcantarillado”, señaló Escobar.



Y se han totalizado 23 hechos por vendavales, granizadas y rayos, los cuales dejaron daños materiales en viviendas y en el arbolado de la ciudad.



En el corte de cuentas de los eventos de la primera temporada de lluvias se destaca que no se presentaron emergencias por desbordamiento del río Bogotá, como sí sucedió en las cuencas alta y baja. La explicación es porque a lo largo del cuerpo de agua la CAR, luego de las emergencias de 2010 y 2011, reconstruyó el jarillón y ha recuperado las zonas inundables y que funcionan como reservorios en los momentos de mayor caudal.

