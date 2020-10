La nueva cara de la Zona Rosa estará lista en diciembre

Falta poco para que los vecinos y comerciantes de El Retiro y los visitantes de este sector puedan disfrutar de la Red Peatonal Zona Rosa, un proyecto urbano que intervendrá 39.687 metros cuadrados de espacio público y 3,8 kilómetros de vías para vehículos, en tránsito pacificado, y bicicletas. Todo para facilitar el acceso a esta zona que, en medio de la reactivación, promete generar empleo.



El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aseguró que la obra, que costó cerca de 43.000 millones de pesos, está al 90 % de avances. “La fecha de entrega es el 14 de diciembre. Nos faltan dos segmentos viales”, le aseguró Diego Sánchez, director del IDU, a Citytv.

Esta red trabaja, principalmente, entre las calles 80 y 86 y las carreras 11 y 15. La pacificación de tránsito, además, se implementó en vías como la carrera 13 entre las calles 85 y 86; la calle 83 entre carreras 9.ª y 10.ª; y la calle 80 entre carrera 19 y autopista Norte. Y crea 0,5 kilómetros de nuevas ciclorrutas que se conectan con las de la carrera 11 y la calle 85, complementando un circuito de acceso por bicicleta.

Cerca de 300 personas personas trabajan en la finalización de estos trabajos que, espera Sánchez, no solo recuperen el espacio público sino que permitan jalonar la reactivación económica de 2021.



“Ya hemos entregado varias plazoletas y estamos avanzando en la aprobación de los permisos para que los comerciantes puedan usar estos espacios públicos para atender a los ciudadanos”, señaló el director del IDU.

Antes y después de la Zona Rosa. Foto: IDU

Ciertamente, los más entusiasmados con la pronta entrega de las obras son los vecinos y comerciantes, que vieron comenzar la obra en febrero de 2019 y que prometía entregarse en 16 meses, es decir, a mediados de 2020. Sin embargo, hubo retrasos por culpa de la pandemia y por la complejidad de los trabajos.



“Esta obra ha tenido mucha aceptación. Hay que recordar cómo estaba la Zona Rosa antes: no se podía caminar. Estaba invadida de vendedores, había huecos y andenes mal diseñados... también había bastante congestión vehicular. Ya se siente el cambio: el ancho de las andenes, iluminación, más seguridad”, asegura Salomón Parra, director de la Asociación vecinal de El Retiro, pero agrega: “hay una inconformidad por la demora, algunos negocios sufrieron mucho por los cierres viales”.



En esto coincide Enrique Maya, de la Asociación Zona Rosa, “hemos tratado de pedir que no haya tanta demora. Aunque, pese a la inconformidad y a los efectos económicos que eso generó, entendemos que fue complejo. Hubo que hacer cambios de tuberías para que respondieran a la nueva realidad de la zona y el clima no ayudó mucho”.



Pero Maya también celebra los resultados que ya se ven: “La percepción de tener una obra civil bien hecha da un mayor estatus de seguridad. A raíz de la obra, hemos visto una motivación por parte de inversionistas nuevos para llegar y también de comerciantes que sobreviven a la crisis y siguen invirtiendo para quedarse. También quedamos con mejores tuberías y manejo de servicios públicos. Además, sirve para los negocios ‘A Cielo Abierto’ y mantener buenos aforos”.

Zona Rosa Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Anota que los negocios han invertido en logística para garantizar el cumplimiento de los protocolos y de la seguridad para que los visitantes se lleven una buena percepción de la zona y llamen a otros a seguir viniendo.



Pero ambos líderes anotan lo que a vecinos y comerciantes les gustaría ver para que el proyecto fuera aún mejor. Parra, por ejemplo, pide arbolado y mobiliario que haga la zona más agradable y atractiva. Y Maya pide que se mantenga el orden: “No podemos tener andenes renovados y un modelo peatonal que termine siendo invadido por vendedores informales. No pagan arriendos ni impuestos y hay competencia desleal contra quienes se comprometen con lo legal y el trabajo formal”.

¿Zona Rosa peatonal?

Llamó la atención que, en entrevista con Citytv, el director del IDU comentó la posibilidad de pensar en la peatonalización de la zona: “Es una situación que podríamos estar evaluando con la Secretaría de Movilidad, que esta vía se vuelva 100 % peatonal, igual hay otras alternativas para vehículos”.



Parecería lógico, pues la Red Peatonal permitió sustituir adoquines, nivelar los pasos peatonales, adquirir nuevo mobiliario, instalar más canecas y luminarias y, de hecho, ya se plantea como un escenario para más negocios ‘A Cielo Abierto’.

Comparación andes y después Foto: IDU

Pero esto es apenas una idea que debe evaluar el Distrito. Algunos lo ven con cierta reserva. “A mí me gusta que peatonalicen, pero por sectores o tramos. Hay que tener en cuenta qué vías hay para desembotellar. Si cierran la calle 82 todo el tráfico se viene por la 85, que ya está bastante congestionada. Yo tengo mis dudas en cuanto a eso”, comentó el director de la Asociación vecinal de E Retiro.





“Estamos conformes con la peatonalización que hay ya. Pero por el lado de movilidad aún tenemos necesidad de viajes en vehículos: tenemos tres centros comerciales en el polígono y varios hoteles. Además, hay cuellos de botella en la carrera 13 entre calles 86 y 82 y en la calle 82 entre carreras 15 y 11. Es importante que Movilidad trabaje bien en el tema”, opinó el gerente de la Asociación de la Zona Rosa.



Dependerá de esta entidad hacer las cuentas, los planes de movilidad y balancear las opciones. Por lo pronto, las cifras dicen que por los andenes y espacios aledaños al proyecto Red Peatonal Zona Rosa circulan alrededor de 10.403 peatones cada hora que, quizá, sean potenciales clientes de los más de 384 comerciantes de uno de los corazones de la economía y el entretenimiento de Chapinero.



